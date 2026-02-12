دوري المحترفين - القناة يفوز على منافسه المباشر ويبتعد بالصدارة.. وتعادل أبو قير

واصل القناة ابتعاده بصدارة ترتيب دوري المحترفين بعد الفوز على حساب بترول أسيوط.

وأقيمت اليوم 6 مباريات ضمن الجولة 23 لدوري المحترفين.

سجل هدف القناة حسام جريشة ليقود فريقه للفوز بهدف نظيف.

ورفع القناة رصيده إلى 52 نقطة، فيما توقف رصيد بترول أسيوط عند 41 نقطة في المركز الثاني.

ولم ينجح أبو قير للأسمدة في استغلال تعثر بترول أسيوط للانقضاض على الوصافة، بعد تعادله السلبي أمام السكة الحديد.

ورفع أبو قير رصيده لـ 40 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع السكة الحديد رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.

وحافظ مسار على تواجده في المركز الرابع متخلفا عن أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث، بفارق نقطتين.

مسار تعادل أمام طنطا سلبيا دون أهداف، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة.

وبقي طنطا في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.

وفي مباريات أخرى تعادل أسوان أمام الترسانة بهدف لكل فريق.

رفع أسوان رصيده إلى 20 نقطة، ورصيد الترسانة إلى 28 نقطة .

كما تعادل بروكسي مع لافيينا، فيما فاز ديروط على وي بهدف نظيف.

لافيينا رفع رصيده إلى 33 نقطة ومن خلفه بروكسي بـ 32 نقطة في المركزين السادس والسابع.

أما وي ففقد فرصة الضغط على المركز الثالث بخسارته ليبقى في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة غدا بمباريات، مالية كفر الزيات مع راية، والداخلية أمام المنصورة، فيما يستضيف الإنتاج الحربي منافسه بلدية المحلة.