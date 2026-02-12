بعد 3 ساعات من طرحها.. نفاد تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي

نفدت تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك بعد طرحها بـ 3 ساعات فقط.

ويستضيف الأهلي منافسه الجيش الملكي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وأعلن الأهلي حصوله على موافقة سلطات الأمن على حضور السعة الكاملة للجمهور في مباراة الجيش الملكي المغربي.

وضمن الأهلي تأهله لربع النهائي عقب تعادله مع شبيبة القبائل الجزائري سلبيا بدون أهداف في الجولة الماضية.

ويتصدر الأهلي المجموعة بتسع نقاط يليه الجيش الملكي بثماني نقاط ثم يانج أفريكانز بخمس نقاط وأخيرا شبيبة القبائل بثلاث نقاط.

ووجه الأهلي الشكر إلى وزير الداخلية وسلطات الأمن على موافقتهم على حضور السعة الكاملة في المباراة المقبلة.

وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 200 جنيها

الدرجة الأولى: 400 جنيها

درجة كبار الزوار: 1000 جنيه