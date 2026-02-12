"خطوة نحو التخلص من القضايا الدولية".. الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة البوليفي كارميلو

أعلن النادي الإسماعيلي نهاية أزمة اللاعب البوليفي كارميلو.

ولعب كارميلو مع الإسماعيلي لمدة 6 أشهر فقط خلال الفترة من يناير إلى صيف 2022.

ولم يشارك كارميلو إلا في 4 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

ويلعب حاليا كارميلو في نادي كالاماتا بدوري الدرجة الثانية اليوناني.

وكشف الإسماعيلي في بيان رسمي عن إغلاق قضية اللاعب: "سددت اللجنة المُعينة لإدارة النادي الإسماعيلي القسط الأخير للاعب البوليفي كارميلو، ليسدل الستار تمامًا على واحدة من أهم القضايا الدولية التي كان يعاني منها النادي مؤخرًا."

وأضاف النادي "الإسماعيلي كان قد أبرم اتفاقا مع اللاعب ومحاميه على سداد مستحقاته على ثلاث دفعات."

وأتم البيان "تم سداد دفعتين منهما خلال فترة اللجنة السابقة، قبل أن يتم اليوم سداد القسط الأخير، في خطوة نحو التخلص من القضايا الدولية تباعا."

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.