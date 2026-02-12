أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد

الخميس، 12 فبراير 2026 - 18:49

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد ضد يوفنتوس

نفى أردا جولر لاعب ريال مدريد التصريحات المنسوبة له من سرحات بيكميزجي مدربه السابق عن تعرضه للتنمر في غرفة ملابس الفريق الملكي.

ورد جولر على هذه التصريحات ببيان رسمي على حسابه الرسمي بالانستجرام بعدما قام مدربه السابق بالتحدث في حوار صحفي عن تعرض اللاعب للتنمر في ريال مدريد.

وجاء نص البيان كالتالي:

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - جولر وبيلينجهام أساسيان.. وكاريراس قلب دفاع ضد سيلتا فيجو أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو جولر: لم أشكك أبدا في نجاحي مع ريال مدريد.. ودوري الأبطال الذي حصلت عليه لم يكن لي

"لقد تابعت بحزن التصريحات العلنية الأخيرة التي أدلى بها رئيس قسم الكشافة السابق، السيد سرحات بيكميزجي الذي لعب دورا هاما في بداية مسيرتي".

"منذ يومي الأول تم الترحيب بي بحرارة من قبل الجميع في هذا النادي ولطالما اعتبرت هذا المكان بمثابة عائلة، أنا فخور للغاية بكوني لاعبا في ريال مدريد وأتمنى أن أخدم هذا الشعار لسنوات عديدة مقبلة".

"لدينا فريق قوي للغاية وأنا سعيد وأتشرف بمشاركة نفس الفريق مع جميع زملائي في الفريق".

"أرجو عدم إيلاء أي اهتمام لأي تعليقات أو تقارير مكتوبة أو منطوقة حول هذا الموضوع".

وخاض أردا جولر مع ريال مدريد الموسم الحالي 35 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 12 هدفا.

وإجمالي مشاركاته مع ريال مدريد خاض اللاعب التركي 96 مباراة مسجلا 15 هدفا وصناعة 23 هدفا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد بالجولة 24 من الدوري الإسباني يوم السبت.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني خلف برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 18 انتصار و3تعادلات وهزيمتين.

أردا جولر ريال مدريد
نرشح لكم
رئيس أتلتيكو مدريد: أثق في قدراتنا أمام برشلونة والنهائي هدفنا فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا لو باريزيان: شكوك حول مشاركة مبابي أمام ريال سوسيداد موندو ديبورتيفو: وسط 5 عروض.. ليفاندوفسكي يؤجل حسم مستقبله لما بعد انتخابات برشلونة رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين 10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين
أخر الأخبار
رئيس أتلتيكو مدريد: أثق في قدراتنا أمام برشلونة والنهائي هدفنا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يعلن توقيع عقد احترافي لثنائي الأكاديمية والتصعيد إلى الفريق الأول 7 دقيقة | الدوري المصري
أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - القناة يفوز على منافسه المباشر ويبتعد بالصدارة.. وتعادل أبو قير 31 دقيقة | القسم الثاني
بعد 3 ساعات من طرحها.. نفاد تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي 37 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
"خطوة نحو التخلص من القضايا الدولية".. الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة البوليفي كارميلو 48 دقيقة | الدوري المصري
زد يعلن ضم زياد ظهير بلدية المحلة 55 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523224/أردا-جولر-ينفي-تعرضه-للتنمر-في-ريال-مدريد