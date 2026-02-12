أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد

نفى أردا جولر لاعب ريال مدريد التصريحات المنسوبة له من سرحات بيكميزجي مدربه السابق عن تعرضه للتنمر في غرفة ملابس الفريق الملكي.

ورد جولر على هذه التصريحات ببيان رسمي على حسابه الرسمي بالانستجرام بعدما قام مدربه السابق بالتحدث في حوار صحفي عن تعرض اللاعب للتنمر في ريال مدريد.

وجاء نص البيان كالتالي:

"لقد تابعت بحزن التصريحات العلنية الأخيرة التي أدلى بها رئيس قسم الكشافة السابق، السيد سرحات بيكميزجي الذي لعب دورا هاما في بداية مسيرتي".

"منذ يومي الأول تم الترحيب بي بحرارة من قبل الجميع في هذا النادي ولطالما اعتبرت هذا المكان بمثابة عائلة، أنا فخور للغاية بكوني لاعبا في ريال مدريد وأتمنى أن أخدم هذا الشعار لسنوات عديدة مقبلة".

"لدينا فريق قوي للغاية وأنا سعيد وأتشرف بمشاركة نفس الفريق مع جميع زملائي في الفريق".

"أرجو عدم إيلاء أي اهتمام لأي تعليقات أو تقارير مكتوبة أو منطوقة حول هذا الموضوع".

وخاض أردا جولر مع ريال مدريد الموسم الحالي 35 مباراة تمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 12 هدفا.

وإجمالي مشاركاته مع ريال مدريد خاض اللاعب التركي 96 مباراة مسجلا 15 هدفا وصناعة 23 هدفا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد بالجولة 24 من الدوري الإسباني يوم السبت.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني خلف برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 18 انتصار و3تعادلات وهزيمتين.