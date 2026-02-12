زد يعلن ضم زياد ظهير بلدية المحلة

أعلن نادي زد ضم زياد طارق لاعب بلدية المحلة.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن إتمام نادي زد تعاقده مع زياد طارق لمدة 4 مواسم.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويعد صفقة زياد طارق، الثالثة لنادي زد خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم حازم العسكري قادما من المقاولون العرب، وعمار حمدي من بتروجت.

ويلعب زياد طارق بمركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 24 عاما.

ويلعب زياد مع بلدية المحلة بعد الانضمام إليه في 2024 قادما من فريق جي.

ويعد زياد طارق كأحد أبرز العناصر بتشكيل بلدية المحلة.

ويستعد زد لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد 15 فبراير بربع نهائي كأس مصر.

ويحتل زد حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.