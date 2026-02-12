زد يعلن ضم زياد ظهير بلدية المحلة

الخميس، 12 فبراير 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

زياد طارق - زد

أعلن نادي زد ضم زياد طارق لاعب بلدية المحلة.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن إتمام نادي زد تعاقده مع زياد طارق لمدة 4 مواسم.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويعد صفقة زياد طارق، الثالثة لنادي زد خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم حازم العسكري قادما من المقاولون العرب، وعمار حمدي من بتروجت.

أخبار متعلقة:
زد يهزم أستون فيلا في افتتاح البطولة الدولية للناشئين بمشاركة أستون فيلا.. زد يستضيف النسخة الثالثة من بطولة الناشئين بتواجد 6 أندية خبر في الجول - زد يتمم تعاقده مع زياد طارق ظهير بلدية المحلة

ويلعب زياد طارق بمركز الظهير الأيسر ويبلغ من العمر 24 عاما.

ويلعب زياد مع بلدية المحلة بعد الانضمام إليه في 2024 قادما من فريق جي.

ويعد زياد طارق كأحد أبرز العناصر بتشكيل بلدية المحلة.

ويستعد زد لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد 15 فبراير بربع نهائي كأس مصر.

ويحتل زد حاليا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.

زياد طارق بلدية المحلة زد
نرشح لكم
فينورد يضم ستيرلنج في صفقة انتقال حر تقرير: اتحاد جدة يستهدف ضم كامافينجا من ريال مدريد هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة أيمن الشريعي يكشف سبب عدم انتقال مصطفى شكشك إلى الأهلي فوت ميركاتو: بات أكثر انفتاحا.. وكيل صلاح يجري محادثات مع اتحاد جدة خامس الصفقات الشتوية.. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع مصطفى شكشك
أخر الأخبار
فينورد يضم ستيرلنج في صفقة انتقال حر 13 دقيقة | ميركاتو
رئيس أتلتيكو مدريد: أثق في قدراتنا أمام برشلونة والنهائي هدفنا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يعلن توقيع عقد احترافي لثنائي الأكاديمية والتصعيد إلى الفريق الأول 30 دقيقة | الدوري المصري
أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - القناة يفوز على منافسه المباشر ويبتعد بالصدارة.. وتعادل أبو قير 54 دقيقة | القسم الثاني
بعد 3 ساعات من طرحها.. نفاد تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
"خطوة نحو التخلص من القضايا الدولية".. الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة البوليفي كارميلو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523223/زد-يعلن-ضم-زياد-ظهير-بلدية-المحلة