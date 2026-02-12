فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا

الخميس، 12 فبراير 2026 - 18:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

أعرب فيرجيل فان دايك قائد ليفربول عن سعادته الكبيرة لتحقيق الانتصار بالأمس أمام سندرلاند بالدوري الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء.

وسجل هدف ليفربول الوحيد فيرجيل فان دايك بعد صناعة من محمد صلاح.

وقال فان دايك في تصريحات لقناة ليفربول: "نحن بحاجة إلى أن نكون مثاليين من أجل التأهل لدوري أبطال اوروبا الموسم القادم".

وواصل "إذا نظرت إلى الفرق من حولنا فبعضها قد أهدر نقاطا أعتقد أننا سنواجه معظمها فيما تبقى من الموسم".

وأردف "نحتاج الآن إلى قدر كبير من المثالية ونظهر أفضل ما لدينا".

وعن تجديد عقد إبراهيما كوناتي قال: "الأمر بيد النادي بالاتفاق مع وكيل أعماله ومعه على الصعيد الشخصي لذا دعونا نرى ما الذي سينتج عن تلك المحادثات ليس لي أي تأثير إطلاقًا في هذا الشأن".

وأتم "هناك دائما أمل كبير في تجديد عقد كوناتي واستمراره مع ليفربول لكن دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث في قادم الأيام".

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس وبفارق نقطتين عن تشيلسي.

بينما تعرض سندرلاند للهزيمة الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

ليفربول كوناتي فان دايك
