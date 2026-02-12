موندو ديبورتيفو: وسط 5 عروض.. ليفاندوفسكي يؤجل حسم مستقبله لما بعد انتخابات برشلونة

ينتظر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة حسم مستقبله إلى ما بعد انتخابات رئاسة النادي المقررة في 15 مارس، على أن يتخذ قراره النهائي خلال شهر أبريل.

وينتهي عقد المهاجم البولندي البالغ 37 عاما في 30 يونيو المقبل، ويدرس العروض المقدمة له بهدوء، سواء من داخل برشلونة أو من أندية أخرى ترغب في ضمه.

ويمتلك ليفاندوفسكي 5 عروض جادة لمواصلة مسيرته خارج برشلونة، أبرزها من شيكاغو فاير الأمريكي، الذي أبدى اهتماما واضحا بضمه خلال الفترة الماضية.

كما يظهر ميلان وأتلتيكو مدريد وفنربخشة إلى جانب عروض من الدوري السعودي ضمن الخيارات المطروحة، لكن دون خطوات رسمية حتى الآن.

ويمنح ليفاندوفسكي الأولوية للبقاء في برشلونة حال وصول عرض تجديد مناسب، حتى وإن كان بقيمة مالية أقل من عقده الحالي، إذ يفضل الاستقرار الأسري على الجانب المادي، خاصة أنه سيبلغ 38 عاما في أغسطس المقبل مع بداية الموسم الجديد.

وكانت شبكة ESPN كشفت في وقت سابق عن نية برشلونة تجديد عقد ليفاندوفسكي لموسم إضافي بناء على رغبة هانز فليك.

ويرى فليك أن ليفاندوفسكي يمكنه المشاركة بموسم جديد مع الفريق خاصة انه حل مناسب على دكة البدلاء.

وانضم روبيرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة صيف 2022 قادما من بايرن ميونخ.

وشارك اللاعب مع برشلونة في 174 مباراة.

وتمكن من تسجيل 113 هدفا وصناعة 23 هدفا.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة من 19 انتصار وتعادل و3 هزائم.

