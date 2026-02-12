لو باريزيان: شكوك حول مشاركة مبابي أمام ريال سوسيداد

الخميس، 12 فبراير 2026 - 18:19

كتب : FilGoal

كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ضد موناكو

غاب كيليان مبابي عن تدريبات ريال مدريد الجماعية قبل مواجهة ريال سوسيداد يوم السبت في الدوري الإسباني.

ومازال اللاعب الفرنسي يعاني من الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وأفادت صحيفة لو باريزيان أن اللاعب الفرنسي بنسبة كبيرة سيغيب عن مواجهة ريال سوسيداد المقبلة.

أخبار متعلقة:
أربيلوا: إذا كان بإمكان أي لاعب التفوق على كريستيانو فهو كيليان مبابي مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق انتصار ثمين أمام رايو فايكانو مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا

وخاض مبابي مع ريال مدريد الموسم الحالي 31 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 5 أهداف في جميع المسابقات.

وإجمالي مباريات مبابي مع ريال مدريد 90 مباراة وسجل 82 هدفا وصنع 10 أهداف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمتين.

بينما ريال سوسيداد يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وتغلب ريال سوسيداد خارج ملعبه على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في نصف نهائي كأس الملك.

ريال مدريد الدوري الإسباني مبابي
نرشح لكم
رئيس أتلتيكو مدريد: أثق في قدراتنا أمام برشلونة والنهائي هدفنا أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا موندو ديبورتيفو: وسط 5 عروض.. ليفاندوفسكي يؤجل حسم مستقبله لما بعد انتخابات برشلونة رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين 10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين
أخر الأخبار
رئيس أتلتيكو مدريد: أثق في قدراتنا أمام برشلونة والنهائي هدفنا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
وادي دجلة يعلن توقيع عقد احترافي لثنائي الأكاديمية والتصعيد إلى الفريق الأول 8 دقيقة | الدوري المصري
أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - القناة يفوز على منافسه المباشر ويبتعد بالصدارة.. وتعادل أبو قير 32 دقيقة | القسم الثاني
بعد 3 ساعات من طرحها.. نفاد تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي 38 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
"خطوة نحو التخلص من القضايا الدولية".. الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة البوليفي كارميلو 48 دقيقة | الدوري المصري
زد يعلن ضم زياد ظهير بلدية المحلة 55 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523219/لو-باريزيان-شكوك-حول-مشاركة-مبابي-أمام-ريال-سوسيداد