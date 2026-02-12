لو باريزيان: شكوك حول مشاركة مبابي أمام ريال سوسيداد
الخميس، 12 فبراير 2026 - 18:19
كتب : FilGoal
غاب كيليان مبابي عن تدريبات ريال مدريد الجماعية قبل مواجهة ريال سوسيداد يوم السبت في الدوري الإسباني.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
ومازال اللاعب الفرنسي يعاني من الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي.
وأفادت صحيفة لو باريزيان أن اللاعب الفرنسي بنسبة كبيرة سيغيب عن مواجهة ريال سوسيداد المقبلة.
وخاض مبابي مع ريال مدريد الموسم الحالي 31 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 5 أهداف في جميع المسابقات.
وإجمالي مباريات مبابي مع ريال مدريد 90 مباراة وسجل 82 هدفا وصنع 10 أهداف.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمتين.
بينما ريال سوسيداد يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.
وتغلب ريال سوسيداد خارج ملعبه على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في نصف نهائي كأس الملك.
نرشح لكم
رئيس أتلتيكو مدريد: أثق في قدراتنا أمام برشلونة والنهائي هدفنا أردا جولر ينفي تعرضه للتنمر في ريال مدريد فان دايك: نحتاج لأداء مثالي لحسم مقاعد التأهل إلى أبطال أوروبا موندو ديبورتيفو: وسط 5 عروض.. ليفاندوفسكي يؤجل حسم مستقبله لما بعد انتخابات برشلونة رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين 10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين
أخر الأخبار
زد يعلن ضم زياد ظهير بلدية المحلة 55 دقيقة | ميركاتو