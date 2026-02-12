لو باريزيان: شكوك حول مشاركة مبابي أمام ريال سوسيداد

غاب كيليان مبابي عن تدريبات ريال مدريد الجماعية قبل مواجهة ريال سوسيداد يوم السبت في الدوري الإسباني.

ومازال اللاعب الفرنسي يعاني من الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وأفادت صحيفة لو باريزيان أن اللاعب الفرنسي بنسبة كبيرة سيغيب عن مواجهة ريال سوسيداد المقبلة.

وخاض مبابي مع ريال مدريد الموسم الحالي 31 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 5 أهداف في جميع المسابقات.

وإجمالي مباريات مبابي مع ريال مدريد 90 مباراة وسجل 82 هدفا وصنع 10 أهداف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 18 انتصارا و3 تعادلات وهزيمتين.

بينما ريال سوسيداد يحتل المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وتغلب ريال سوسيداد خارج ملعبه على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل في نصف نهائي كأس الملك.