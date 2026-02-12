تقرير: اتحاد جدة يستهدف ضم كامافينجا من ريال مدريد

الخميس، 12 فبراير 2026 - 16:11

كتب : FilGoal

إدوارد كامافينجا

يسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه الموسم المقبل بضم إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق ريال مدريد.

ولم يكن الاهتمام حديثا إذ أن اتحاد جدة كان يرغب في ضم كامافينجا من قبل.

وكشفت صحفية موندو ديبورتيفو عن اهتمام نادي اتحاد جدة بالتعاقد مع كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع يويفا حول النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي مدرب نيجيريا: أحلم أن أكون أول إفريقي يقود ريال مدريد تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا

ووفقا لما كشفه التقرير فإن الاتحاد يدرس تدعيم صفوفه بلاعب من ريال مدريد، وحدد كامافينجا كخيار رئيسي ليكون بديلا للفرنسي نجولو كانتي، الذي رحل إلى فنربخشة.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام النادي السعودي بضم كامافينجا ليس وليد اللحظة، إذ سبق وأن راقب موقف اللاعب، رغم ارتباطه بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2029.

ومن المنتظر أن يعتمد الاتحاد على قوته المالية الكبيرة لإغراء اللاعب بعرض ضخم، في ظل الأرقام المرتفعة التي تقدمها أندية الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، لا يفكر كامافينجا حاليا في الرحيل عن ريال مدريد، إذ يركز على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق منذ انضمامه في 2021، رغم عدم نجاحه حتى الآن في تثبيت أقدامه بشكل دائم في خط الوسط.

ويبلغ كامافينجا من العمر 23 عاما ويلعب في مركز الوسط.

وانضم كامافينجا إلى ريال مدريد من استاد رين في صيف 2021.

وخاض كامافينجا 26 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم وساهم في 3 أهداف.

ريال مدريد اتحاد جدة كامافينجا
نرشح لكم
هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة أيمن الشريعي يكشف سبب عدم انتقال مصطفى شكشك إلى الأهلي فوت ميركاتو: بات أكثر انفتاحا.. وكيل صلاح يجري محادثات مع اتحاد جدة خامس الصفقات الشتوية.. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي كما كشف في الجول - أهلي طرابلس يتعاقد مع مصطفى شكشك تقرير: يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بنجم ألمانيا الشاب تقرير: توتنام يخطط لضم بوليسيتش
أخر الأخبار
رابطة الدوري السعودي تنهي الجدل حول أزمة رونالدو وصفقة بنزيمة 15 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: اتحاد جدة يستهدف ضم كامافينجا من ريال مدريد 33 دقيقة | ميركاتو
الأهلي يعلن حضور السعة الكاملة للقاء الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين ساعة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الوزراء يكرم أشرف صبحي في وجود جوهر نبيل ساعة | الكرة المصرية
المنتخب المغربية: لقجع يعقد اجتماعا حاسما مع الركراكي لحسم مستقبله ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - الثنائي نور الشربيني وعسل يتوج بلقب ويندي سيتي 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523217/تقرير-اتحاد-جدة-يستهدف-ضم-كامافينجا-من-ريال-مدريد