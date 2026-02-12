تقرير: اتحاد جدة يستهدف ضم كامافينجا من ريال مدريد

يسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه الموسم المقبل بضم إدواردو كامافينجا لاعب وسط فريق ريال مدريد.

ولم يكن الاهتمام حديثا إذ أن اتحاد جدة كان يرغب في ضم كامافينجا من قبل.

وكشفت صحفية موندو ديبورتيفو عن اهتمام نادي اتحاد جدة بالتعاقد مع كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما كشفه التقرير فإن الاتحاد يدرس تدعيم صفوفه بلاعب من ريال مدريد، وحدد كامافينجا كخيار رئيسي ليكون بديلا للفرنسي نجولو كانتي، الذي رحل إلى فنربخشة.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام النادي السعودي بضم كامافينجا ليس وليد اللحظة، إذ سبق وأن راقب موقف اللاعب، رغم ارتباطه بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2029.

ومن المنتظر أن يعتمد الاتحاد على قوته المالية الكبيرة لإغراء اللاعب بعرض ضخم، في ظل الأرقام المرتفعة التي تقدمها أندية الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل، لا يفكر كامافينجا حاليا في الرحيل عن ريال مدريد، إذ يركز على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق منذ انضمامه في 2021، رغم عدم نجاحه حتى الآن في تثبيت أقدامه بشكل دائم في خط الوسط.

ويبلغ كامافينجا من العمر 23 عاما ويلعب في مركز الوسط.

وانضم كامافينجا إلى ريال مدريد من استاد رين في صيف 2021.

وخاض كامافينجا 26 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم وساهم في 3 أهداف.