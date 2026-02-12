رئيس الوزراء يكرم أشرف صبحي في وجود جوهر نبيل

الخميس، 12 فبراير 2026 - 14:57

كتب : FilGoal

مصطفى مدبولي - أشرف صبحي - جوهر نبيل

كرّم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق في حضور جوهر نبيل الوزير الحالي.

ويخلف جوهر نبيل في وزارة الشباب والرياضة، أشرف صبحي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

ويأتي ذلك قبل انعقاد أول اجتماع للحكومة المصرية بتشكيلها الجديد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

أخبار متعلقة:
رسالة أشرف صبحي بعد رحيله عن وزارة الشباب والرياضة جوهر نبيل: أعتز بثقة القيادة السياسية في تكليفي بمهمة وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للشباب والرياضة ويبدأ مهام عمله جوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة

واستقبل مصطفى مدبولي الوزراء السابقين وسلّم كل منهم درع تكريم تقديرا لجهودهم خلال فترة توليهم المسؤولية بحضور نظرائهم من الوزراء الجدد.

وبدأ جوهر نبيل مهام عمله كوزير للشباب والرياضة اليوم الأربعاء.

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.

وزير الرياضة وزارة الرياضة جوهر نبيل أشرف صبحي
نرشح لكم
الأهلي يعلن حضور السعة الكاملة للقاء الجيش الملكي خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز
أخر الأخبار
الأهلي يعلن حضور السعة الكاملة للقاء الجيش الملكي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
رغم اعتذاره.. الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا ضد راتكليف بعد تصريحاته ضد المهاجرين 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس الوزراء يكرم أشرف صبحي في وجود جوهر نبيل ساعة | الكرة المصرية
المنتخب المغربية: لقجع يعقد اجتماعا حاسما مع الركراكي لحسم مستقبله ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - الثنائي نور الشربيني وعسل يتوج بلقب ويندي سيتي ساعة | رياضات أخرى
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتعامل بحذر شديد مع رافينيا.. والموعد الأقرب لعودته ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523213/رئيس-الوزراء-يكرم-أشرف-صبحي-في-وجود-جوهر-نبيل