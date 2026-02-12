رئيس الوزراء يكرم أشرف صبحي في وجود جوهر نبيل

كرّم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق في حضور جوهر نبيل الوزير الحالي.

ويخلف جوهر نبيل في وزارة الشباب والرياضة، أشرف صبحي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2018.

ويأتي ذلك قبل انعقاد أول اجتماع للحكومة المصرية بتشكيلها الجديد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

واستقبل مصطفى مدبولي الوزراء السابقين وسلّم كل منهم درع تكريم تقديرا لجهودهم خلال فترة توليهم المسؤولية بحضور نظرائهم من الوزراء الجدد.

وبدأ جوهر نبيل مهام عمله كوزير للشباب والرياضة اليوم الأربعاء.

وكان جوهر من نجوم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة اليد خلال الفترة من 1990 وحتى 2005.

وتواجد جوهر نبيل في قائمة منتخب مصر لكرة اليد بالمشاركة الأبرز لمنتخب الفراعنة في بطولة العالم 2001 عندما حققت مصر المركز الرابع.

وسبق وأن تواجد جوهر نبيل في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة من 2008 وحتى 2011.

بينما كان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من 2017 وحتى 2021.