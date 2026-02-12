اسكواش - الثنائي نور الشربيني وعسل يتوج بلقب ويندي سيتي

توج الثنائي نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش.

وحسمت نور الشربيني اللقب للمرة الثالثة والثانية على التوالي.

وتغلبت نور الشربيني على أمينة عرفي في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحولت نور الشربيني تأخرها بشوطين إلى فوز بثلاثة أشواط بنتائج (9-11، 10-12، 13-11، 11-5، 11-8).

بينما حقق مصطفى عسل اللقب بعد التغلب على النيوزلندي بول كول بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحقق عسل الفوز بخطى ثابتة بنتيجة (11-5، 12-10، 11-7).

وتعتبر بطولة ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش.

وتقام عدة بطولات من فئة الذهبية والفضية خلال الشهرين المقبلين.

بينما أول بطولة كبرى ستكون الجونة الدولية خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل.