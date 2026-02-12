اسكواش - الثنائي نور الشربيني وعسل يتوج بلقب ويندي سيتي
الخميس، 12 فبراير 2026 - 14:24
كتب : محمد سمير
توج الثنائي نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش.
وحسمت نور الشربيني اللقب للمرة الثالثة والثانية على التوالي.
وتغلبت نور الشربيني على أمينة عرفي في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وحولت نور الشربيني تأخرها بشوطين إلى فوز بثلاثة أشواط بنتائج (9-11، 10-12، 13-11، 11-5، 11-8).
بينما حقق مصطفى عسل اللقب بعد التغلب على النيوزلندي بول كول بثلاثة أشواط دون مقابل.
وحقق عسل الفوز بخطى ثابتة بنتيجة (11-5، 12-10، 11-7).
وتعتبر بطولة ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في موسم الاسكواش.
وتقام عدة بطولات من فئة الذهبية والفضية خلال الشهرين المقبلين.
بينما أول بطولة كبرى ستكون الجونة الدولية خلال الفترة من 4 إلى 10 أبريل.
نرشح لكم
اسكواش - نور الشربيني وأمينة عرفي إلى نهائي ويندي سيتي.. وصعود عسل رسالة أشرف صبحي بعد رحيله عن وزارة الشباب والرياضة بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث أولمبياد لوس أنجلوس 2028 خبر في الجول – الزمالك يسدد مديونيات اتحاد الكرة الطائرة اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal تنس طاولة – عمر عصر يتوج ببطولة إفريقيا للمرة السابعة تنس طاولة – هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا بالفوز على دينا مشرف