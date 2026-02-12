موندو ديبورتيفو: برشلونة يتعامل بحذر شديد مع رافينيا.. والموعد الأقرب لعودته

يتعامل نادي برشلونة بحذر شديد مع إصابة البرازيلي رافينيا نجم الفريق.

ويغيب رافينيا عن مباراة برشلونة أمام أتليتكو مدريد اليوم الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة يتعامل بحذر شديد مع إصابة رافينيا.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مع وجود 4 أيام إضية للتعافي فإن من المتوقع مشاركة رافينيا أمام جيرونا يوم الإثنين المقبل.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن ماركوس راشفورد أيضا يتحسن تدريجيا، وعلى الأرجح سيلحق بالمباراة هو الآخر.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا.

الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - تومي.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردجي.

