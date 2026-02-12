في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز

مازال مستقبل أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي مع ناديه غير محسوم حتى الآن.

وكشف مصدر من الأهلي -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس آخر التطورات وقال: "لم نقدم أي عرض جديد لديانج".

وأضاف المصدر "أبلغنا ديانج بأنه حال انفتاحه على البقاء فإننا سنجتمع سويا لنتفاوض حول عرض التجديد".

وأتم "يس توروب مدرب الفريق يرغب في استمرار ديانج ونحن كذلك".

موقف بيراميدز

في الوقت ذاته انتشرت أنباء حول رغبة بيراميدز في التعاقد مع لاعب خط وسط منتخب مالي.

ورد مصدر من بيراميدز -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com "لم يحدث أي تواصل بيننا وبين ديانج حتى الآن".

وأتم "ما يثار حول تقدمنا بعرض لديانج أمر عار تماما عن الصحة".

وكان الصحفي هيكتور جوميز المختص بأخبار نادي فالنسيا كشف عن توقيع ديانج على عقد انضمامه للنادي الإسباني بداية من الصيف المقبل.

وانضم ديانج إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في عام 2019، وأعير الموسم الماضي للخلود السعودي.