10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا تجديد تعاقد المدير الفني للمنتخب حتى صيف عام 2028.

وقال توخيل: "أنا سعيد للغاية وفخور بتمديد فترتي مع منتخب إنجلترا".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "ليس سرا على أي شخص إنني أحببت كل دقيقة عمل هنا مع اللاعبين والمدربين ولا أطيق الانتظار لقيادتهم في كأس العالم".

وكان الاتحاد الإنجليزي تعاقد مع توخيل لتدريب المنتخب خلفا لجاريث ساوثجيت بعقد يمتد لـ18 شهرا بداية من يناير 2025 وحتى نهاية كأس العالم 2026.

ذلك قبل أن يقرر الاتحاد الإنجليزي مد التعاقد رسميا حتى 2028.

وقاد توخيل الأسود الثلاثة في 10 مباريات فاز في 9 وخسر في واحدة ضد السنغال.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 26 هدفا واستقبل ثلاثة.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة 12 في كأس العالم المقبل رفقة كل من كرواتيا وغانا وبنما.