10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028

الخميس، 12 فبراير 2026 - 12:27

كتب : رامي جمال

توماس توخيل مدرب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس رسميا تجديد تعاقد المدير الفني للمنتخب حتى صيف عام 2028.

وقال توخيل: "أنا سعيد للغاية وفخور بتمديد فترتي مع منتخب إنجلترا".

وأكمل المدرب الألماني حديثه "ليس سرا على أي شخص إنني أحببت كل دقيقة عمل هنا مع اللاعبين والمدربين ولا أطيق الانتظار لقيادتهم في كأس العالم".

أخبار متعلقة:
منافس مصر.. نيوزيلندا تواجه إنجلترا 6 يونيو استعدادا لكأس العالم تعديلات مرتقبة على نظام الصعود في إنجلترا.. وزيادة عدد فرق الملحق إلى 6 تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا

وكان الاتحاد الإنجليزي تعاقد مع توخيل لتدريب المنتخب خلفا لجاريث ساوثجيت بعقد يمتد لـ18 شهرا بداية من يناير 2025 وحتى نهاية كأس العالم 2026.

ذلك قبل أن يقرر الاتحاد الإنجليزي مد التعاقد رسميا حتى 2028.

وقاد توخيل الأسود الثلاثة في 10 مباريات فاز في 9 وخسر في واحدة ضد السنغال.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 26 هدفا واستقبل ثلاثة.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة 12 في كأس العالم المقبل رفقة كل من كرواتيا وغانا وبنما.

إنجلترا توخيل
نرشح لكم
مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا عمدة مانشستر يهاجم مالك يونايتد بعد تصريحات المهاجرين الثالث هذا الموسم.. نوتنجهام فورست يعلن إقالة شون دايش كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ آخر المتأهلين إلى نصف النهائي بثنائية أمام لايبزيج صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتعامل بحذر شديد مع رافينيا.. والموعد الأقرب لعودته 2 دقيقة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز 9 دقيقة | الدوري المصري
هالمستاد السويدي يتعاقد مع عمر فرج بعد فسخ تعاقده مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة ساعة | ميركاتو
10 مباريات كانت كافية.. إنجلترا تمدد تعاقد توخيل لـ2028 ساعة | الكرة الأوروبية
مونت كارلو: الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي يكشف لـ في الجول عدد الحضور لمباراة الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
بي بي سي: فيتور بيريرا أبرز المرشحين لتدريب نوتنجهام فورست 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523207/10-مباريات-كانت-كافية-إنجلترا-تمدد-تعاقد-توخيل-لـ2028