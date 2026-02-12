تقرير: إنزاجي يطيح بـ نونيز من قائمة الهلال المحلية

الخميس، 12 فبراير 2026 - 11:32

كتب : FilGoal

داروين نونيز

أطاح سيموني إنزاجي مدرب الهلال بالمهاجم الأوروجواياني داروين نوينز من قائمة الفريق المحلية.

داروين نونيز

النادي : الهلال

الهلال

وتعاقد الهلال مع الفرنسي كريم بنزيمة خلال فترة الانتقالات الشتوية وبات مطالبا بتوفير مقعد لقيده محليا.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إنزاجي أبعد داروين نونيز عن قائمة الفريق المحلية مع تحويله للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

وتنص لوائح الدوري السعودي على قيد 8 لاعبين أجانب فوق 21 عاما في قائمة الفريق المحلية، مع لاعبين تحت 21 عاما.

وقيد الهلال 8 لاعبين أجانب هم: ياسين بونو - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - مالكوم - ماركوس ليوناردو - كريم بنزيمة.

نونيز الذي انضم إلى الهلال بداية الموسم الحالي قادما من ليفربول خاض 23 مباراة مع الهلال وسجل 7 أهداف وصنع 5 خلال جميع المسابقات.

فيما أحرز كريم بنزيما 3 أهداف "هاتريك" في مباراته الأولى مع الفريق أمام الأخدود بمسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثالث، و3 نقاط عن أهلي جدة ثالث الترتيب.

