كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ آخر المتأهلين إلى نصف النهائي بثنائية أمام لايبزيج

الخميس، 12 فبراير 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

لويس دياز - بايرن ميونيخ

تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا بعد تخطي لايبزيج بثنائية نظيفة.

والتقى بايرن أمام لايبزيج في ربع النهائي على ملعب أليانز أرينا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

أخبار متعلقة:
الإعارة الثالثة.. روما يتعاقد مع بريان زاراجوزا من بايرن ميونيخ رئيس بايرن ميونيخ: أشعر بخيبة أمل من موقف أوباميكانو بايرن ميونيخ يعلن رحيل جوريتسكا بنهاية الموسم

وفي الشوط الثاني، نجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وبعد 3 دقائق فقط، مرر مايكل أوليسي الكرة لـ لويس دياز الذي انفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وبات بايرن آخر المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.

وأطاح بايرن ميونيخ بـ لايبزيج بطل كأس ألمانيا مرتين نسختي 2022، و2023.

وتأهل شتوتجارت بعد الفوز على كيل بثلاثية نظيفة، وليفركوزن بالنتيجة ذاتها على حساب سانت باولي، وفرايبورج على حساب هيرتا برلين بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وستقام مباراتي نصف النهائي يومي 21، و22 إبريل.

فيما تقام المباراة النهائية يوم 23 مايو.

ويحمل باير ليفركوزن لقب كأس ألمانيا.

ويعود آخر فوز لبايرن ميونيخ بكأس ألمانيا إلى عام 2020.

بايرن ميونيخ كأس ألمانيا
نرشح لكم
صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء أرسنال يعلن إصابة هافرتيز قبل مواجهة برينتفورد جيرارد: توماس فرانك استحق الفرصة مع توتنام.. والإصابات أنهت مهمته انتهت الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(1) ليفربول.. نهاية المباراة تشكيل ليفربول - إندو يعوض غياب سوبوسلاي.. وصلاح أساسي أمام سندرلاند
أخر الأخبار
كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ آخر المتأهلين إلى نصف النهائي بثنائية أمام لايبزيج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تجاوز جيرارد وعادل سيلفا.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز 2 ساعة | الدوري المصري
مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523199/كأس-ألمانيا-بايرن-ميونيخ-آخر-المتأهلين-إلى-نصف-النهائي-بثنائية-أمام-لايبزيج