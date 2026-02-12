كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ آخر المتأهلين إلى نصف النهائي بثنائية أمام لايبزيج

تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا بعد تخطي لايبزيج بثنائية نظيفة.

والتقى بايرن أمام لايبزيج في ربع النهائي على ملعب أليانز أرينا.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وبعد 3 دقائق فقط، مرر مايكل أوليسي الكرة لـ لويس دياز الذي انفرد بالمرمى ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وبات بايرن آخر المتأهلين إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.

وأطاح بايرن ميونيخ بـ لايبزيج بطل كأس ألمانيا مرتين نسختي 2022، و2023.

وتأهل شتوتجارت بعد الفوز على كيل بثلاثية نظيفة، وليفركوزن بالنتيجة ذاتها على حساب سانت باولي، وفرايبورج على حساب هيرتا برلين بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وستقام مباراتي نصف النهائي يومي 21، و22 إبريل.

فيما تقام المباراة النهائية يوم 23 مايو.

ويحمل باير ليفركوزن لقب كأس ألمانيا.

ويعود آخر فوز لبايرن ميونيخ بكأس ألمانيا إلى عام 2020.

