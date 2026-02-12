الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا

الخميس، 12 فبراير 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

قرر نادي الزمالك استمرار معسكر الفريق المقام في الإسماعيلية حتى يوم الثلاثاء المقبل لحين خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

وحقق الزمالك انتصاره الرابع على التوالي في الدوري المصري بانتصاره مساء الأربعاء على منافسه سموحة بهدف دون رد.

واستضاف الزمالك منافسه سموحة في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.

أخبار متعلقة:
دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز إبراهيم صلاح: لاعبو الزمالك أبطال.. وحافظنا على عمر جابر لمواجهة كايزر تشيفز إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة

وقررت إدارة الكرة بنادي الزمالك استمرار معسكر الفريق، المقام حاليًا في الإسماعيلية حتى يوم الثلاثاء المقبل، لحين خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

يأتي ذلك بعدما قرر اتحاد الكرة بإقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري.

وأصبح ذلك الانتصار الرابع على التوالي للفارس الأبيض في الدوري بعد فوزه على كل من طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

بتلك النتائج وصل رصيد الزمالك لـ31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق أربع نقاط ولقاء أقل عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بعدما خاض 16 مباراة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام كايزر تشيفز مساء السبت في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك الفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل في صدارة المجموعة.

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

الزمالك الدوري المصري كأس مصر
نرشح لكم
دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الكوكي: هل من الطبيعي ما حدث مع المصري بعد رحلة 16 ساعة؟ إبراهيم صلاح: لاعبو الزمالك أبطال.. وحافظنا على عمر جابر لمواجهة كايزر تشيفز إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة
أخر الأخبار
كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ آخر المتأهلين إلى نصف النهائي بثنائية أمام لايبزيج ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
صلاح يصنع في انتصار ليفربول بشق الأنفس على سندرلاند ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة ساعة | الكرة الأوروبية
سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تجاوز جيرارد وعادل سيلفا.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز ساعة | الدوري المصري
مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523198/الزمالك-يقرر-استمرار-معسكره-في-الإسماعيلية-حتى-نهاية-مواجهة-سيراميكا-كليوباترا