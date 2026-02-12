الزمالك يقرر استمرار معسكره في الإسماعيلية حتى نهاية مواجهة سيراميكا كليوباترا

قرر نادي الزمالك استمرار معسكر الفريق المقام في الإسماعيلية حتى يوم الثلاثاء المقبل لحين خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

وحقق الزمالك انتصاره الرابع على التوالي في الدوري المصري بانتصاره مساء الأربعاء على منافسه سموحة بهدف دون رد.

واستضاف الزمالك منافسه سموحة في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.

وقررت إدارة الكرة بنادي الزمالك استمرار معسكر الفريق، المقام حاليًا في الإسماعيلية حتى يوم الثلاثاء المقبل، لحين خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

يأتي ذلك بعدما قرر اتحاد الكرة بإقامة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري.

وأصبح ذلك الانتصار الرابع على التوالي للفارس الأبيض في الدوري بعد فوزه على كل من طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

بتلك النتائج وصل رصيد الزمالك لـ31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق أربع نقاط ولقاء أقل عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بعدما خاض 16 مباراة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام كايزر تشيفز مساء السبت في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك الفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل في صدارة المجموعة.

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني