دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

الخميس، 12 فبراير 2026 - 00:08

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر منسي - الزمالك وسموحة

قرر معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك خوض تدريبات اليوم الخميس دون راحة استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية.

وحقق الزمالك انتصاره الرابع على التوالي في الدوري المصري بانتصاره مساء الأربعاء على منافسه سموحة بهدف دون رد.

واستضاف الزمالك منافسه سموحة في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.

إبراهيم صلاح: لاعبو الزمالك أبطال.. وحافظنا على عمر جابر لمواجهة كايزر تشيفز إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مواصلة التدريبات الخميس على استاد هيئة قناة السويس في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصبح ذلك الانتصار الرابع على التوالي للفارس الأبيض في الدوري بعد فوزه على كل من طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

بتلك النتائج وصل رصيد الزمالك لـ31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق أربع نقاط ولقاء أقل عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بعدما خاض 16 مباراة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام كايزر تشيفز مساء السبت في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك الفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل في صدارة المجموعة.

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

الكوكي: هل من الطبيعي ما حدث مع المصري بعد رحلة 16 ساعة؟ إبراهيم صلاح: لاعبو الزمالك أبطال.. وحافظنا على عمر جابر لمواجهة كايزر تشيفز إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005
كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيمينيو يكشف سر تألقه مع مانشستر سيتي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تجاوز جيرارد وعادل سيلفا.. رقم قياسي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز 12 دقيقة | الدوري المصري
مالك مانشستر يونايتد يهاجم المهاجرين في إنجلترا.. ورد من رئيس الوزراء 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يكتسح فولام ثلاثية في شوط واحد.. وأستون فيلا يلاحقه 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكوكي: هل من الطبيعي ما حدث مع المصري بعد رحلة 16 ساعة؟ 41 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيم صلاح: لاعبو الزمالك أبطال.. وحافظنا على عمر جابر لمواجهة كايزر تشيفز 51 دقيقة | الدوري المصري
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
