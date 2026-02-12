مصدر من البنك الأهلي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس لضم يعقوب.. وعقبة لإتمام الصفقة

الخميس، 12 فبراير 2026 - 12:28

كتب : محمد سمير

إسحاق يعقوب - البنك الأهلي - المصري

يسعى نادي أهلي طرابلس لحسم صفقة إسحاق يعقوب ظهير أيسر البنك الأهلي خلال الشهر الجاري.

ويرتبط إسحاق يعقوب بتعاقد مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com : "توجد مفاوضات متقدمة من أهلي طرابلس الليبي في الوقت الحالي لضم إسحاق يعقوب ظهير أيسر الفريق".

وأوضح "البنك الأهلي طلب الحصول على 700 ألف دولار لبيع اللاعب، لكن النادي الليبي يسعى لتقليل المبلغ خاصة أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وضم أهلي طرابلس كل من بلاتي توريه ومصطفى شكشك من الدوري المصري بسوق الانتقالات الجاري.

يعقوب صاحب الـ 31 عاما يلعب في البنك الأهلي منذ صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ويجيد يعقوب اللعب في مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وشارك يعقوب خلال الموسم الحالي مع البنك الأهلي في 14 مباراة وصنع خلالها 3 أهداف.

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري بعد خوض 15 مباراة.

وجمع البنك الأهلي 21 نقطة من 4 انتصارات و9 تعادلات.

أهلي طرابلس البنك الأهلي إسحاق يعقوب
