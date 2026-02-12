كأس ملك إسبانيا - سوسيداد ينتصر ذهابا أمام بلباو وينتظر الحسم في العودة

الخميس، 12 فبراير 2026 - 00:16

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سوسيداد بالفوز على برشلونة

حقق أتلتيك بلباو انتصارا ثمينا أمام ريال سوسيداد بهدف مقابل لا شيء في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وأقيمت مباراة الذهاب على ملعب سان ماميس معقل بلباو.

وجاء الهدف عن طريق بينات تورينتييس في الدقيقة 62.

وينتظر أن تقام مباراة العودة على ملعب أنويتا معقل سوسيداد.

وتأهل ريال سوسيداد للدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا بالتغلب على ألافيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن أتلتيك بلباو من تخطي عقبة فالنسيا في الثواني الأخيرة من الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وينتظر أن تقام مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي الأخر غدا الخميس بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

وتقام مباريات العودة مع بداية شهر مارس المقبل على أن يلعب النهائي في منتصف أبريل على ملعب لاكارتوخا.

