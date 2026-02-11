الكوكي: هل من الطبيعي ما حدث مع المصري بعد رحلة 16 ساعة؟

أبدى نبيل الكوكي إندهاشه من خوض مواجهة المصري أمام وادي دجلة بعد رحلة شاقة ضد كايزر تشيفز.

وواصل المصري تعثراته في الدوري وحقق التعادل الثاني على التوالي أمام وادي دجلة بهدف لمثله في المباراة المؤجلة من الجولة 14.

واستضاف المصري منافسه في دجلة في استاد قناة السويس.

وقال نبيل الكوكي عبر حساب النادي: "هل من الطبيعي أن نخوض مباراة حاسمة في الدوري بعد يوم واحد فقط من رحلة طيران شاقة استغرقت 16 ساعة؟".

وتابع "يجب على المسؤولين عن الكرة المصرية مراعاة الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية خاصة في هذا الوقت الحاسم".

وشهدت المباراة حصول وادي دجلة على ركلتين جزاء أهدروا واحدة وسجلوا الأخرى.

ورفع المصري رصيده للنقطة 25 من 15 مباراة خاضها وأصبح بالمركز الخامس من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.

فيما وصل دجلة للنقطة 24 من 17 مباراة خاضها وذلك بعدما فاز 6 مرات و تعادل في مثلهم، وهُزم في 5 لقاءات.