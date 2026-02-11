إبراهيم صلاح: لاعبو الزمالك أبطال.. وحافظنا على عمر جابر لمواجهة كايزر تشيفز

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 23:29

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح مدرب الزمالك

أشاد إبراهيم صلاح المدرب العام لفريق الزمالك بأداء لاعبيه بعد الفوز على سموحة.

وحقق الزمالك انتصاره الرابع على التوالي في الدوري المصري بانتصاره مساء اليوم الأربعاء على منافسه سموحة بهدف دون رد.

واستضاف الزمالك منافسه سموحة في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.

وقال إبراهيم صلاح عبر موقع النادي: "حققنا فوزًا مهمًا أمام منافس قوي، ولاعبو الزمالك أبطال بسبب الأداء القوي لهم في لقاء اليوم، وتحقيق الفوز رغم ضغط المباريات الذي نعاني منه، وكان هدفنا مواصلة الانتصارات في الدوري".

وأضاف "سنخوض مباراة مهمة يوم السبت المقبل أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية وهي مواجهة حاسمة ومهمة، وبعدها سنواجه سيراميكا كليوباترا في كأس مصر، رغم اعتراضنا على توقيت المباراة".

وشدد "أشكر اللاعبين على الأداء والفوز، وأشكر جماهير الزمالك على مساندتها الدائمة للفريق، ونتطلع لإسعاد الجماهير في المباريات المقبلة".

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته "حافظنا على بعض اللاعبين في لقاء اليوم مثل عمر جابر من أجل تجهيزه للقاء بطل جنوب أفريقيا المقبل في الكونفدرالية".

وأصبح ذلك الانتصار الرابع على التوالي للفارس الأبيض في الدوري بعد فوزه على كل من طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

بتلك النتائج وصل رصيد الزمالك لـ31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق أربع نقاط ولقاء أقل عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بعدما خاض 16 مباراة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام كايزر تشيفز مساء السبت في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك الفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل في صدارة المجموعة.

