إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 22:47

الزمالك - سموحة

تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة.

وحقق الزمالك انتصاره الرابع على التوالي في الدوري المصري بانتصاره مساء اليوم الأربعاء على منافسه سموحة بهدف دون رد.

واستضاف الزمالك منافسه سموحة في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.

وعلم FilGoal.com أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص عقب مباراة الزمالك ضد سموحة لعدم وجود صحفيين.

وأصبح ذلك الانتصار الرابع على التوالي للفارس الأبيض في الدوري بعد فوزه على كل من طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

بتلك النتائج وصل رصيد الزمالك لـ31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق أربع نقاط ولقاء أقل عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بعدما خاض 16 مباراة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام كايزر تشيفز مساء السبت في الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك الفوز بأي نتيجة لحسم بطاقة التأهل في صدارة المجموعة.

