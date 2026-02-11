جيرارد: توماس فرانك استحق الفرصة مع توتنام.. والإصابات أنهت مهمته

أدلى سيتفن جيرارد أسطورة ليفربول برأيه في إقالة توماس فرانك من تدريب توتنام بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المهمة.

وأعلن توتنام اليوم الأربعاء رسميا إقالة المدرب الدنماركي من منصبه عقب هزيمته من نيوكاسل في ملعبه بهدفين لهدف مساء أمس الثلاثاء وابتعاده عن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط.

ووجه جيرارد رسالة إلى لاعبي توتنام مفادها أن عليهم تحمل المسؤولية الكبيرة بعد الخسارة أمام نيوكاسل بالدوري.

وقال جيرارد لشبكة "TNT Sport" الإنجليزية: "كان تعيين توماس فرانك وقتها مسحقا فالمدرب الدنماركي قدم أداءا مميزا مع برينتفورد وكان يستحق هذه الفرصة".

وواصل "توتنام تطوروا كثيرا مع توماس فرانك وقدموا أداءا مميزا لكن الإصابات كان لها رأي آخر، لكن وضع الفريق اللندني يختلف كثيرا عن برينتفورد لذلك الضغط كان كبيرا على فرانك".

وأردف "مع توتنام توماس فرانك أتي بعد جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي لذلك ينتظر من المدرب الكثير وهو قدم أداءا كبيرا لكن الإصابات الكثيرة عرقلت موسم المدرب الدنماركي مع الفريق اللندني وأتوقع أن يحقق نجاحات كبيرة مع النادي المقبل".

وأتم "على لاعبوا توتنام أن يتحملوا المسؤولية الفترة المقبلة بعد إقالة المدرب، لديهم عناصر مميزه يمكنها أن تصنع الفارق فيما تبقى من الموسم".

وتجمد رصيد توتنام بعد هذه الخسارة عند 29 نقطة في المركز الـ16.

حيث لم يحقق الفريق سوى انتصارا وحيدا في آخر 11 مباراة، وانتصارين فقط في آخر 17 مواجهة بجميع المسابقات.

ومن المتوقع أن يتولى الهولندي جوني هايتينجا، المدرب المساعد، القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.