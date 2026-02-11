الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية

حققت فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز الفوز في الجولة المؤجلة والتي أقيمت اليوم الأربعاء.

ويتواصل صراع سباق الصدارة في جدول ترتيب الدوري المصري ولحاق الثلاثي بتضييق الفارق مع سيراميكا كليوباترا.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

وينفرد سيراميكا كليوباترا بصدارة الترتيب برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.

بينما يتقاسم فريقا الزمالك وبيراميدز المركزين الثاني والثالث بـ 31 نقطة من 15 مباراة ويتفوق الأبيض في فارق الأهداف.

أما الأهلي فبعد انتصاره على الإسماعيلي رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع.

ويحتل المصري المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

ويأتي الترتيب كالآتي:

1- سيراميكا كليوباترا - 35 نقطة - 16 مباراة

2- الزمالك - 31 نقطة - 15 مباراة

3- بيراميدز - 31 نقطة - 15 مباراة

4- الأهلي - 30 نقطة - 15 مباراة

5- المصري - 25 نقطة - 15 مباراة

6- سموحة - 25 نقطة - 16 مباراة

7- زد - 24 نقطة - 16 مباراة

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول المباريات المتبقية للخماسي المنافس على القمة:

سيراميكا كليوباترا

ضد بيراميدز - 20 فبراير

ضد الإسماعيلي - 24 فبراير

ضد وادي دجلة - 28 فبراير

ضد البنك الأهلي - 5 مارس

الزمالك

ضد حرس الحدود - 20 فبراير

ضد زد - 24 فبراير

ضد بيراميدز - 1 مارس

ضد الاتحاد - 6 مارس

ضد إنبي - 11 مارس

الأهلي

ضد الجونة - 19 فبراير

ضد سموحة - 23 فبراير

ضد زد - 28 فبراير

ضد المقاولون العرب - 5 مارس

ضد طلائع الجيش - 9 مارس

بيراميدز

ضد سيراميكا كليوباترا - 20 فبراير

ضد غزل المحلة - 24 فبراير

ضد الزمالك - 1 مارس

ضد حرس الحدود - 5 مارس

ضد البنك الأهلي - 9 مارس

المصري

ضد المقاولون العرب - 19 فبراير

ضد مودرن سبورت - 25 فبراير

ضد إنبي - 1 مارس

ضد الإسماعيلي - 6 مارس

ضد الجونة - 10 مارس