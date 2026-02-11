الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء

واصل المصري تعثراته في الدوري وحقق التعادل الثاني على التوالي أمام وادي دجلة بهدف لمثله في المباراة المؤجلة من الجولة 14.

واستضاف المصري منافسه في دجلة في استاد قناة السويس.

وسجل عمر الساعي هدف المصري في الدقيقة 48، ذلك قبل أن يُطرد بعدما حصل على إنذارين.

فيما جاء هدف وادي دجلة عن طريق دانييل ميسكيتش في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة حصول وادي دجلة على ركلتين جزاء أهدروا واحدة وسجلوا الأخرى.

ورفع المصري رصيده للنقطة 25 من 15 مباراة خاضها وأصبح بالمركز الخامس من 6 انتصارات و7 تعادلات وهزيمتين.

فيما وصل دجلة للنقطة 24 من 17 مباراة خاضها وذلك بعدما فاز 6 مرات و تعادل في مثلهم، وهُزم في 5 لقاءات.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهدوء كبير من الطرفين حيث خاض المصري المباراة بالبدلاء وأراح العناصر الأساسية بسبب ضغط المباريات بين الدوري والكونفدرالية.

وكان المصري خاض مباراة في جنوب إفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم الأحد الماضي.

وسدد ميس كيندورب تسديدة قوية عند الدقيقة 8 تصدى لها عصام ثروت وكان التهديد الأول في المباراة.

وعند الدقيقة 17 سدد عمر الساعي كرة صاروخية تصدى لها حارس وادي دجلة بشكل مميز ليحافظ على نظافة شباكه.

وحصل وادي دجلة على ركلة جزاء عند الدقيقة 28 تصدى لها عصام ثروت حارس المصري بعدما سددها ميس كيندورب.

وقبل نهاية الشوط الأول بالدقيقة 44 تمكن مصطفى العش من إنقاذ مرمى فريقه بالتصدي لتسديدة صاروخية لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسجل عمر الساعي مع بداية الشوط الثاني هدف المصري الأول في الدقيقة 48 من تسديدة صاروخية سكنت شباك وادي دجلة.

عمر الساعي يسدد من خارج الـ 18 ويضع المصري في المقدمة pic.twitter.com/cU3EqhvWcL — ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2026

وسدد ميس كيندورب تسديدة صاروخية بالدقيقة 57 تصدى لها القائم لينقذ أصحاب الأرض.

وحصل وادي دجلة على ضربة جزاء آخرى في الدقيقة 65 وبطاقة حمراء لعمر الساعي بعد حصوله على الإنذار الثاني ليسجلها ميس كيندورب في شباك المصري.

من علامة الجزاء يسجل دانيل ميشكتيش التعادل لوادي دجلة ⚽.. وكارت أحمر لعمر الساعي 🟥 pic.twitter.com/z2ucb41A8J — ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2026

وكاد المصري أن يتقدم في نتيجة المباراة عند الدقيقة 80 لكن دفاع وادي دجلة أنقذ الموقف.

لم يحدث جديد لتنتهي االمباراة بالتعادل بهدف لمثله.