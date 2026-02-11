الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر

حقق الزمالك انتصاره الرابع على التوالي في الدوري المصري بانتصاره مساء اليوم الأربعاء على منافسه سموحة بهدف دون رد.

واستضاف الزمالك منافسه سموحة في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.

سجل ناصر منسي هدف المباراة الوحيد بتسديدة زاحفة بيمناه في الدقيقة 77.

وأصبح ذلك الانتصار الرابع على التوالي للفارس الأبيض في الدوري بعد فوزه على كل من طلائع الجيش وبتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

بتلك النتائج وصل رصيد الزمالك لـ31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بفارق أربع نقاط ولقاء أقل عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بعدما خاض 16 مباراة.







































































ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وكان التهديد الأول من حسام أشرف برأسية قوية مرت أعلى مرمى الزمالك بقليل.

وأطلق خالد الغندور تسديدة قوية في الدقيقة 19 أبعدها المهدي سليمان.

ورد عليه محمد السيد بتسديدة قوية أبعدها أحمد ميهوب حارس مرمى سموحة.

وكاد عبد الرحمن عامر يسجل هدفا لسموحة برأسية لكن المهدي سليمان حولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وبين الشوطين شارك محمد إسماعيل بدلا من محمد إبراهيم في أولى تبديلات الزمالك.

وأطلق محمد شحاتة تسديدة قوية تصدى لها أحمد ميهوب وتبعها تصويبة من حسام عبد المجيد لكن مرت لخارج الملعب.

وأجرى الزمالك تبديلين بمشاركة عدي الدباغ وناصر منسي بدلا من سيف الجزيري وشيكو بانزا.

كما أجرى سموحة تبديلين بمشاركة عبده يحيى وهشام عادل بدلا من حسام أشرف وصامويل أمادي.

وشارك عبد الله السعيد بدلا من محمد السيد في الدقيقة 68.

استفاق الزمالك هجوميا وأرسل عبد الله السعيد عرضية من ركلة ركنية شتتها الدفاع بصعوبة.

وفي الدقيقة 77 سجل ناصر منسي الهدف الأول للزمالك بتسديدة زاحفة.

وأجرى سموحة تبديلين جديدين بمشاركة أتدجيكو سامادو وهشام حافظ بدلا من محمد رجب وعمرو السيسي.

وشارك أحمد خضري بدلا من جوان بيزيرا في آخر تبديلات الزمالك.

وكذلك شارك محمد سعيد بدلا من خالد الغندور في آخر تبديلات سموحة.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع مرت دون جديد لتنتهي المباراة بانتصار الزمالك.

video:1