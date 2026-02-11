زد يهزم أستون فيلا في افتتاح البطولة الدولية للناشئين

انطلقت الجولة الأولى من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة على ملاعب زد بارك، بمشاركة 6 أندية محلية وأجنبية.

وينظم نادي زد النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري.

وتجمع البطولة بين أندية محلية ودولية في نسختها الثالثة، حيث يشارك في المنافسات فريق زد ورايت تو دريم المصريين إلى جانب أربعة أندية من مختلف أنحاء العالم، وهم أستون فيلا الإنجليزي، وفيسيل كوبي الياباني، وآسيك الإيفواري من كوت ديفوار، وإستوريل البرتغالي.

في المباراة الأولى التي جمعت زد مع أستون فيلا الإنجليزي، فاز زد بهدفين دون مقابل، وسجل الأهداف كل من بلال أحمد عبد الرحيم إبراهيم وأدهم هاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل إستوريل البرتغالي مع رايت تو دريم المصري بنتيجة 1-1، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث سجل هدف إستوريل ليوناردو فيريرا، بينما أحرز هدف رايت تو دريم علي محمد علي.

وفي المباراة الثالثة، تمكن نادي أسيك الإيفواري من الفوز على نادي فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1، ليصل رصيده إلى 3 نقاط، وسجل أهداف أسيك كل من بارونجو تشانس وماهيه يرام، فيما أحرز هدف فيسيل كوبي اللاعب أوكاياما ناناتو.

ومن المقرر أن تقام غدًا الخميس مباريات الجولة الثانية، حيث يلتقي أسيك الإيفواري مع زد إف سي المصري الساعة 10:00 صباحًا، وفيسيل كوبي الياباني مع رايت تو دريم المصري الساعة 11:30 صباحًا، وأستون فيلا الإنجليزي مع إستوريل البرتغالي الساعة 1:00 ظهرًا.

وتقام البطولة بنظام الدوري، بحيث يخوض كل فريق مباريات أمام جميع الفرق المشاركة على مدار خمس جولات، على أن يتم تتويج الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط، وهو ما يضمن أكبر قدر من الاحتكاك والمنافسة ويتيح للاعبين فرصة صقل قدراتهم في بيئة تنافسية حقيقية.

وتعد البطولة امتدادًا لجهود نادي زد الرياضي في الاستثمار طويل المدى في قطاع الناشئين، إذ توفر للفرق المشاركة فرص احتكاك دولي حقيقي يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، وتأهيلهم للمنافسات القارية والعالمية والاحتراف الخارجي. كما تعكس البطولة ريادة نادي زد الرياضي في تنظيم فعاليات دولية للشباب والناشئين، وتقديم منصة متميزة لاختبار المهارات الفنية والتكتيكية أمام أساليب لعب مختلفة من مختلف دول العالم.