خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 21:02

كتب : بسام أبو بكر

استاد القاهرة

تسبب ضغط المباريات التي يستضيفها استاد القاهرة في نقل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا إلى استاد هيئة قناة السويس.

وقرر اتحاد الكرة نقل المباراة إلى ملعب هيئة قناة السويس بدلا من استاد القاهرة في المباراة التي كان من المقرر إقامتها في 17 فبراير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب استاد القاهرة لاستضافة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة سموحة دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد حسم بطاقة التأهل لربع النهائي دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التعادل أمام يانج أفريكانز رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا

لكن استاد القاهرة أوضح في رده على اتحاد الكرة، استضافة 6 مباريات خلال 10 أيام فقط.

ويرى اتحاد الكرة أن ضيق الوقت في إخطاره بموعد مباراة كأس مصر، صعّب من مهمة استضافة اللقاء.

ويستعرض لكم FilGoal.com المباريات التي يستضيفها استاد القاهرة خلال 10 أيام:

15 فبراير: الأهلي × الجيش الملكي

16 فبراير: مودرن سبورت × كهرباء الإسماعيلية

19 فبراير: الأهلي × الجونة

20 فبراير: الزمالك × حرس الحدود

24 فبراير: زد × الزمالك

25 فبراير: البنك الأهلي × فاركو

وكان الزمالك تأهل لدور الـ16 بالفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32.

فيما فاز سيراميكا على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شيء.

ويحمل الزمالك لقب البطولة بعد فوزه بها في الموسم الماضي في النهائي على بيراميدز بركلات الترجيح.

الزمالك استاد القاهرة سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005 مؤتمر توروب: بلعمري ظهر بشكل جيد جدا أمام الإسماعيلي.. وهذا سبب أداء كامويش انتهت - المصري (1) - (1) وادي دجلة.. مصدر من الأهلي لـ في الجول: نهاية عقوبة إمام عاشور.. ومشاركته في يد توروب
أخر الأخبار
إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء 33 دقيقة | الكرة المصرية
جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية 39 دقيقة | الدوري المصري
الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر 47 دقيقة | الدوري المصري
زد يهزم أستون فيلا في افتتاح البطولة الدولية للناشئين 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام.. نزول مرموش 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523173/خبر-في-الجول-6-مباريات-في-10-أيام-سبب-نقل-مباراة-الزمالك-ضد-سيراميكا-من-استاد-القاهرة