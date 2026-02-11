خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة

تسبب ضغط المباريات التي يستضيفها استاد القاهرة في نقل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا إلى استاد هيئة قناة السويس.

وقرر اتحاد الكرة نقل المباراة إلى ملعب هيئة قناة السويس بدلا من استاد القاهرة في المباراة التي كان من المقرر إقامتها في 17 فبراير الجاري.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة خاطب استاد القاهرة لاستضافة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في كأس مصر.

لكن استاد القاهرة أوضح في رده على اتحاد الكرة، استضافة 6 مباريات خلال 10 أيام فقط.

ويرى اتحاد الكرة أن ضيق الوقت في إخطاره بموعد مباراة كأس مصر، صعّب من مهمة استضافة اللقاء.

ويستعرض لكم FilGoal.com المباريات التي يستضيفها استاد القاهرة خلال 10 أيام:

15 فبراير: الأهلي × الجيش الملكي

16 فبراير: مودرن سبورت × كهرباء الإسماعيلية

19 فبراير: الأهلي × الجونة

20 فبراير: الزمالك × حرس الحدود

24 فبراير: زد × الزمالك

25 فبراير: البنك الأهلي × فاركو

وكان الزمالك تأهل لدور الـ16 بالفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32.

فيما فاز سيراميكا على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شيء.

ويحمل الزمالك لقب البطولة بعد فوزه بها في الموسم الماضي في النهائي على بيراميدز بركلات الترجيح.