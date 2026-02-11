منافس مصر.. نيوزيلندا تواجه إنجلترا 6 يونيو استعدادا لكأس العالم

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

فين سورمان - منتخب نيوزيلندا

أعلن منتخب إنجلترا خوض وديتين في شهر يونيو استعدادا لكأس العالم.

وكشف الموقع الرسمي للمنتخب الإنجليزي، عن مواجهة نيوزيلندا يوم 6 يونيو، قبل مواجهة كوستاريكا في ختام التحضيرات يوم 10 يونيو.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن ملعب المباراتين سيتم تحديده في وقت لاحق.

وسيقيم المنتخب الإنجليزي في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري طوال فترة البطولة.

كما سيتدرب منتخب الأسود الثلاثة على ملعب منتره "سوب" لكرة القدم بمدينة كانساس.

ويقع المنتخب النيوزيلندي في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ومصر..

وتعد تلك المشاركة الثالثة لنيوزيلندا في كأس العالم بعد نسختي 1982، و2010.

أما المنتخب الإنجليزي، فيقع في المجموعة الـ12 إلى جانب كرواتيا وبنما وغانا.

