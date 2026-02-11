بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 20:01

كتب : إبراهيم رمضان

فريق شباب الزمالك 2005

أعلن الزمالك تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة بشأن مباراة فريق 2005 أمام نظيره حرس الحدود.

وواجه الزمالك منافسه حرس الحدود في دوري 2005 ضمن مباريات الجولة الـ 18، يوم الأربعاء الماضي 4 فبراير.

ولم تستكمل المباراة بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف.

أخبار متعلقة:
"انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب "سيارة الإسعاف غير مجهزة".. عمال المنصورة يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة مدرب الفريق "هل الوصل سيعالج المصاب".. حرس الحدود يرد عبر في الجول على أزمة مباراة الزمالك

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عن قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإعادة المباراة لتقام يوم الإثنين 16 فبراير الجاري.

وقررت المسابقات تأجيل مباريات الأسبوع الـ 21 من دوري 2005 لتقام يوم الأحد 22 فبراير بدلا من يوم الإثنين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وأشار الزمالك إلى أن تقرير حكم المباراة تضمن قيام نادي الزمالك بحجز سيارة الإسعاف مع التأكد من سداد مصروفات الحجز وإرفاق إيصال السداد.

الجهاز الإداري للزمالك رد على الواقعة بأن حرس الحدود وافق على خوض المباراة دون وجود سيارة الإسعاف وقرر الانسحاب بعد هدف الفريق الأبيض الأول.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ورد محمد عزمي منسق فريق حرس الحدود، على رواية الزمالك، بأن فريقه قرر عدم استكمال المباراة حفاظا على صحة اللاعبين بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف رغم حديث الحكم عن حضورها.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

حرس الحدود الزمالك دوري 2005
نرشح لكم
خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة مؤتمر توروب: بلعمري ظهر بشكل جيد جدا أمام الإسماعيلي.. وهذا سبب أداء كامويش مباشر الدوري الممتاز - المصري (1) - (0) وادي دجلة.. هدف أول لأصحاب الأرض مصدر من الأهلي لـ في الجول: نهاية عقوبة إمام عاشور.. ومشاركته في يد توروب مباشر الدوري المصري – الزمالك (0) - (0) سموحة.. الشوط الثاني بيراميدز يعلن استقرار الحالة الصحية لـ الشيبي ثنائية ناصر ماهر أمام إنبي تقود بيراميدز للفوز الأول في الدوري عام 2026 تشكيل المصري - بامبو يقود الهجوم ومخلوف يعود لمقاعد البدلاء ضد وادي دجلة
أخر الأخبار
خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة 11 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر.. نيوزيلندا تواجه إنجلترا 6 يونيو استعدادا لكأس العالم 20 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش بديل.. وفودين أساسي أمام فولام 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بايرن يحدد خليفة نوير ساعة | الكرة الأوروبية
بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005 ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: بلعمري ظهر بشكل جيد جدا أمام الإسماعيلي.. وهذا سبب أداء كامويش ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الممتاز - المصري (1) - (0) وادي دجلة.. هدف أول لأصحاب الأرض ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 3 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 4 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
/articles/523170/بعد-التأكد-من-حجز-سيارة-الإسعاف-المسابقات-تقرر-إعادة-مباراة-الزمالك-وحرس-الحدود-2005