بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005

أعلن الزمالك تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة بشأن مباراة فريق 2005 أمام نظيره حرس الحدود.

وواجه الزمالك منافسه حرس الحدود في دوري 2005 ضمن مباريات الجولة الـ 18، يوم الأربعاء الماضي 4 فبراير.

ولم تستكمل المباراة بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عن قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإعادة المباراة لتقام يوم الإثنين 16 فبراير الجاري.

وقررت المسابقات تأجيل مباريات الأسبوع الـ 21 من دوري 2005 لتقام يوم الأحد 22 فبراير بدلا من يوم الإثنين، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وأشار الزمالك إلى أن تقرير حكم المباراة تضمن قيام نادي الزمالك بحجز سيارة الإسعاف مع التأكد من سداد مصروفات الحجز وإرفاق إيصال السداد.

الجهاز الإداري للزمالك رد على الواقعة بأن حرس الحدود وافق على خوض المباراة دون وجود سيارة الإسعاف وقرر الانسحاب بعد هدف الفريق الأبيض الأول.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ورد محمد عزمي منسق فريق حرس الحدود، على رواية الزمالك، بأن فريقه قرر عدم استكمال المباراة حفاظا على صحة اللاعبين بسبب عدم وجود سيارة الإسعاف رغم حديث الحكم عن حضورها.. طالع التفاصيل بالضغط هنا