تقرير: بايرن يحدد خليفة نوير

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 20:04

كتب : FilGoal

بارت فيربروجن

يعمل نادي بايرن ميونيخ الألماني على التعاقد مع بارت فيربروجين حارس مرمى برايتون ليعوض مانويل نوير.

وأفادت تقارير إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية أن الفريق الألماني معجب كثيرا بالحارس الهولندي ويعملون على التعاقد معه في الصيف القادم.

وينتهي عقد باريت فيربروجين مع برايتون صيف 2028 ومن المتوقع أن يحدث تواصل في الأيام القليلة القادمة بين إدارة بايرن ميونيخ والفريق الإنجليزي للوصول إلى اتفاق.

وخاض بارت فيربروجين مع برايتون الموسم الحالي 25 مباراة تلقى 33 هدفا وأنهى المباراة بشباك نظيفة في 5 مباريات.

وينتهي عقد مانويل نوير مع الفريق البافاري الصيف المقبل.

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 26 مباراة تلقى 27 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 7 مباريات.

وقاد مانويل نوير بايرن ميونيخ لتحقيق 12 دوري ألماني وبطولتين دوري أبطال أوروبا و2 سوبر أوروبي و5 بطولات لكأس ألمانيا و8 بطولات للسوبر الألماني مع بطولتين لكأس العالم للأندية.

بايرن ميونخ مانويل نوير
