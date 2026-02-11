مؤتمر توروب: بلعمري ظهر بشكل جيد جدا أمام الإسماعيلي.. وهذا سبب أداء كامويش

أشاد يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي بأداء يوسف بلعمري في ظهوره الأول بقميص الأحمر خلال مواجهة الإسماعيلي.

وقال يس توروب في المؤتمر الصحفي: "يجب ألا ننسى أن كامويش قادم من فريق خلال فترة إعداد، لذلك هو يحتاج المزيد من الوقت، وهو يتدرب بشكل جيد جدا ومواجهة الإسماعيلي كانت فرصة لمشاهدته وبالتأكيد سيحتاج بعض الوقت للانسجام".

وتابع "كامويش كان بإمكانه تسجيله هدفين اليوم أمام الإسماعيلي لكن للأسف لم يحالفه الحظ فيهم".

وأوضح "دفعنا بمحمد شريف وليس مروان عثمان، لأن مروان شعر ببعض الآلام وقت عمليات الإحماء لذلك فضلنا عدم الدفع به".

وشدد توروب "نعاني من غياب ثلاثة من أبرز اللاعبين في الخط الهجومي ونأمل عودتهم في أقرب فرصة ممكنة، حسين الشحات حصل على فرصة المشاركة أمام الإسماعيلي، وظهر بشكل جيد وكان بإمكانه التسجيل".

وواصل "قلت من قبل لن نفوز في المباريات بمشاركة 11 لاعبا فقط، وكانت فرصة جيدة ظهور بلعمري الأول معنا ونحتاج لجميع اللاعبين الفترة المقبلة".

أما عن موقف حراسة المرمى فأوضح "مشاركة الشناوي وشوبير قراري في النهاية، وأتحدث فيه مع اللاعبين، وحتى اللحظة الحالية لدينا خيارات جيدة وهما يظهران بشكل جيد جدا، أما بالنسبة لقراري النهائي فهذا ستشاهدونه لاحقا".

وتابع "المهم بالنسبة لي مشاركة اللاعب عندما تكون الفرصة سانحة لذلك، بلعمري تواجد معنا في أكثر من قائمة سابقة للمباريات وجلست معه بشكل فردي، وبالتأكيد هناك منافسة في مركزه مثل أي مركز آخر".

وواصل "نمتلك 4 مدافعين في الجانب الأيسر بما فيهم كريم فؤاد، ودفعنا بمحمد شكري أساسيا لحاجتنا للتركيز على الجانب الهجومي وأعتقد أنه أدى مباراة جيدة لكنه تحصل على بطاقة صفراء وكنا نخشى من الطرد".

واختتم توروب تصريحاته "بلعمري لعب 20 دقيقة جيدة جدا وأظهر أنه ذكي جدا وهنأته بشكل شخصي في غرفة الملابس، وفضلت إراحة أحمد كوكا لمعاناته من الإجهاد بسبب المشاركة المستمرة".

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل بالمباراة المقامة على استاد برج العرب.

ويصبح ذلك الانتصار السادس على التوالي لفريق الأهلي على الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

ويعود آخر انتصار للإسماعيلي على الأهلي في نوفمبر 2010.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بعد خوض 15 مباراة، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط من 16 مباراة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الجونة يوم 19 فبراير، بينما الإسماعيلي يستضيف فريق وادي دجلة يوم 20 من نفس الجولة.