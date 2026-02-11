انتهت - المصري (1) - (1) وادي دجلة..

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 19:38

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري ووادي دجلة التي تقام على ملعب استاد السويس ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري المصري.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 24 نقطة من 6 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين، ويقع وادي دجلة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات و5 هزائم.

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري - بامبو يقود الهجوم ومخلوف يعود لمقاعد البدلاء ضد وادي دجلة خدمة في الجول - الزمالك ضد كايزر والمصري أمام زيسكو طرح تذاكر الجولة الحاسمة بالكونفدرالية بعد العودة صباحا من جنوب إفريقيا.. المصري يتدرب مساء لمواجهة دجلة اليوم التالي الكونفدرالية – موعد جولة حسم التأهل لـ الزمالك والمصري

-----------------------------------

نهاية المباراة

ق79: خطيرة للمصري وتمر بجوار القائم

ق74: 4 تبديلات للمصري بنزول دغموم وصلاح محسن

ق68: جووووووووول التعادل وادي دجلة

ق65: ضربة جزاء لوادي دجلة بعد العودة لتقنية الفيديو وبطاقة حمراء للساعي

ق57: القائم ينقذ المصري البورسعيدي

ق48: جوووول عمر الساعي يتقدم للمصري

بداية الشوط الثاني

ق44: مصطفى العش ينقذ مرمى المصري من هدف أول لوادي دجلة

ق31: ضربة جزاء مهدرة من ميس كاندروب

ق28: ضربة جزاء لوادي دجلة

ق17: خطيرة للمصري ويتصدى لها حارس وادي دجلة

ق8: خطيرة لوادي دجلة ويتصدى حارس المصري

انطلاق المباراة

المصري الدوري المصري
نرشح لكم
إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر زد يهزم أستون فيلا في افتتاح البطولة الدولية للناشئين خبر في الجول - 6 مباريات في 10 أيام سبب نقل مباراة الزمالك ضد سيراميكا من استاد القاهرة منافس مصر.. نيوزيلندا تواجه إنجلترا 6 يونيو استعدادا لكأس العالم
أخر الأخبار
إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ضد سموحة دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز والقناة الناقلة دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - سندرلاند (0)-(0) ليفربول.. انطلاق المباراة 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثاني على التوالي.. المصري ودجلة يتعادلان في لقاء ركلات الجزاء 33 دقيقة | الكرة المصرية
جارديان: اجتماع حاسم في كاف.. واتجاه لإلغاء أحد النسختين المقبلتين لكأس الأمم 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - انتصارات الأهلي والزمالك وبيراميدز تلاحق سيراميكا.. تعرف على المباريات المتبقية 39 دقيقة | الدوري المصري
الرابع على التوالي.. الزمالك يهدم جدار سموحة الدفاعي وينتصر 47 دقيقة | الدوري المصري
زد يهزم أستون فيلا في افتتاح البطولة الدولية للناشئين 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام.. نزول مرموش 2 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي
/articles/523166/مباشر-الدوري-الممتاز-المصري-1-1-وادي-دجلة-خطيرة-لأصحاب-الأرض