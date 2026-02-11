انتهت - المصري (1) - (1) وادي دجلة..
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 19:38
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري ووادي دجلة التي تقام على ملعب استاد السويس ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري المصري.
ويحتل المصري المركز السادس برصيد 24 نقطة من 6 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين، ويقع وادي دجلة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات و5 هزائم.
نهاية المباراة
ق79: خطيرة للمصري وتمر بجوار القائم
ق74: 4 تبديلات للمصري بنزول دغموم وصلاح محسن
ق68: جووووووووول التعادل وادي دجلة
ق65: ضربة جزاء لوادي دجلة بعد العودة لتقنية الفيديو وبطاقة حمراء للساعي
ق57: القائم ينقذ المصري البورسعيدي
ق48: جوووول عمر الساعي يتقدم للمصري
بداية الشوط الثاني
ق44: مصطفى العش ينقذ مرمى المصري من هدف أول لوادي دجلة
ق31: ضربة جزاء مهدرة من ميس كاندروب
ق28: ضربة جزاء لوادي دجلة
ق17: خطيرة للمصري ويتصدى لها حارس وادي دجلة
ق8: خطيرة لوادي دجلة ويتصدى حارس المصري
انطلاق المباراة