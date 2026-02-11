مباشر الدوري الممتاز - المصري (1) - (0) وادي دجلة.. هدف أول لأصحاب الأرض
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 19:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري ووادي دجلة التي تقام على ملعب استاد السويس ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري المصري.
ويحتل المصري المركز السادس برصيد 24 نقطة من 6 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين، ويقع وادي دجلة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات و5 هزائم.
-----------------------------------
ق48: جوووول عمر الساعي يتقدم للمصري
بداية الشوط الثاني
ق44: مصطفى العش ينقذ مرمى المصري من هدف أول لوادي دجلة
ق31: ضربة جزاء مهدرة من ميس كاندروب
ق28: ضربة جزاء لوادي دجلة
ق17: خطيرة للمصري ويتصدى لها حارس وادي دجلة
ق8: خطيرة لوادي دجلة ويتصدى حارس المصري
انطلاق المباراة
