انتهت الدوري المصري – الزمالك (1) - (0) سموحة.. انتصار رابع على التوالي

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك ضد سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وسموحة التي تقام في ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة 14.

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: محمد سعيد يشارك بدلا من خالد الغندور.

ق85: أحمد خضري يشارك بدلا من بيزيرا.

ق77: جووول ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك بتسديدة زاحفة.

ق68: مشاركة عبد الله السعيد بدلا من محمد السيد.

ق65: تبديلان لسموحة بمشاركة عبده يحيى وهشام عادل بدلا من حسام أشرف وصامويل أمادي.

ق60: تبديلان للزمالك بمشاركة عدي الدباغ وناصر منسي بدلا من سيف الجزيري وشيكو بانزا.

ق56: تسديدة من حسام عبد المجيد مرت لخارج الملعب.

ق54: تسديدة من محمد شحاتة تصدى لها أحمد ميهوب.

تبديل أول للزمالك بمشاركة محمد إسماعيل بدلا من محمد إبراهيم.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: رأسية من عبد الرحمن عامر حولها المهدي سليمان لركلة ركنية.

ق39: استمرار التعادل السلبي وغياب الخطورة عن الفريقين.

ق29: تسديدة قوية من محمد السيد تصدى لها أحمد ميهوب.

ق19: تسديدة قوية للغاية من خالد الغندور تصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وانحسار اللعب في وسط الملعب.

ق8: رأسية قوية من حسام أشرف مرت أعلى مرمى الزمالك بقليل.

انطلاق المباراة.

الزمالك سموحة الدوري المصري
