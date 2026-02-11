مباشر الدوري المصري – الزمالك (0) - (0) سموحة.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك وسموحة التي تقام في ملعب هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة 14.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: رأسية من عبد الرحمن عامر حولها المهدي سليمان لركلة ركنية.

ق39: استمرار التعادل السلبي وغياب الخطورة عن الفريقين.

ق29: تسديدة قوية من محمد السيد تصدى لها أحمد ميهوب.

ق19: تسديدة قوية للغاية من خالد الغندور تصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وانحسار اللعب في وسط الملعب.

ق8: رأسية قوية من حسام أشرف مرت أعلى مرمى الزمالك بقليل.

انطلاق المباراة.