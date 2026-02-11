بيراميدز يعلن استقرار الحالة الصحية لـ الشيبي

أعلن نادي بيراميدز تفاصيل الحالة الصحية لمحمد الشيبي الظهير الأيمن للفريق.

واستقرت الحالة الصحية لمحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بعد إصابته بنزلة برد حادة خلال الساعات الماضية وبعد عودته من أداء مناسك العمرة.

وكان الشيبي حصل على راحة من رحلة بيراميدز إلى نيجيريا لمواجهة ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا، وسافر اللاعب للسعودية لأداء مناسك العمرة.

وتواجد الشيبي في قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي بالدوري ولكنه عانى نزلة برد حادة ووصلت درجة حرارته خلال المعسكر إلى 40 درجة.

وقرر الجهاز الفني بالتنسيق مع مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي استبعاده من القائمة ومنحه الراحة الكاملة مع الأدوية للتعافي من البرد.

ونجح بيراميدز في الفوز على حساب إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة بينهما في الجولة الـ12 من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وتعادل بيراميدز أمام الجونة بهدف لكل فريق، وخسر أمام سموحة 2-1، لتشهد مباراة إنبي الفوز الأول له هذا الموسم بالدوري.

وارتقى بيراميدز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة مبتعدا عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بفارق 4 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة لبيراميدز.

أما إنبي فبقي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

