نقل ملعب وتعديل توقيت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

تلقى سيراميكا كليوباترا إخطارا من اتحاد الكرة اليوم الأربعاء بتعديل موعد مباراته ضد الزمالك في دور الـ16 من كأس مصر.

وقرر اتحاد الكرة نقل المباراة إلى ملعب هيئة قناة السويس بدلا من استاد القاهرة في المباراة التي كان من المقرر إقامتها في 17 فبراير الجاري.

كما تقرر بدء اللقاء في الخامسة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا.

وكان الزمالك تأهل لدور الـ16 بالفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد في دور الـ32.

فيما فاز سيراميكا على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شيء.

ويحمل الزمالك لقب البطولة بعد فوزه بها في الموسم الماضي في النهائي على بيراميدز بركلات الترجيح.