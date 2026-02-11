ثنائية ناصر ماهر أمام إنبي تقود بيراميدز للفوز الأول في الدوري عام 2026

قاد ناصر ماهر فريقه بيراميدز لتحقيق الفوز الأول عام 2026 في بطولة الدوري على حساب إنبي.

ونجح بيراميدز في الفوز على حساب الفريق البترولي بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة بينهما في الجولة الـ12 من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وتعادل بيراميدز أمام الجونة بهدف لكل فريق، وخسر أمام سموحة 2-1، لتشهد مباراة إنبي الفوز الأول له هذا الموسم بالدوري.

سجل هدفي بيراميدز ناصر ماهر في الدقيقتين 24، و72 من ضربة جزاء، فيما سجل هدف إنبي الوحيد عبد الله أقطاي في الدقيقة 48.

وارتقى بيراميدز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة مبتعدا عن سيراميكا كليوباترا المتصدر بفارق 4 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة لبيراميدز.

أما إنبي فبقي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بمحاولات من بيراميدز لتسجيل هدف مبكر.

ونال رفيق كابو لاعب إنبي بطاقة صفراء في الدقيقة 15، قبل أن يستدعيه الـ VAR لمراجعة اللعبة لاحتمالية بطاقة حمراء للاعب التونسي بعد تدخله القوي على قدم مهند لاشين، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وسجل ناصر ماهر أول أهدافه المحلية مع بيراميدز في الدقيقة 24 بعد تمريرة بالرأس من مروان حمدي ليسددها في الشباك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيرميدز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى حمزة الجمل تبديلين لإنبي بنزول أقطاي عبد الله وحامد عبد الله بدلا من رفيق كابو ويوسف أوبابا.

ونجح البديل أقطاي عبد الله في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48، من اللمسة الأولى بعد نزوله مستغلا عرضية علي محمود.

ونال مصطفى فتحي بطاقة صفراء في الدقيقة 50.

وأجرى كرونوسلاف يورشيتش تبديلين في الدقيقة 62 بنزول فيستون ماييلي وعودة الفاخوري بدلا من مصطفى فتحي ومروان حمدي، في محاولة للتقدم من جديد.

ونال بيراميدز ضربة جزاء في الدقيقة 70، بعد عرقلة ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء، لحتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

سدد ناصر ماهر ركلة الجزاء في الدقيقة 72 ليسجلها في الشباك.

وبهدف ناصر ماهر الثاني، وصل بعدد أهدافه هذا الموسم إلى ثمانية في كافة البطولات، ليكون السجل التهديفي الأعلى في مسيرته.

ونال أحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز بطاقة حمراء في الدقيقة 78، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

واستمرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات من إنبي للتعادل ولكن دافع لاعبو بيراميدز عن مرماهم لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز.

