السادس على التوالي.. الأهلي يواصل انتصاراته على الإسماعيلي بثنائية

واصل الأهلي انتصاراته على الإسماعيلي في مسابقة الدوري بعد التغلب عليه في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالمسابقة.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل بالمباراة المقامة على استاد برج العرب.

ويصبح ذلك الانتصار السادس على التوالي لفريق الأهلي على الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

ويعود آخر انتصار للإسماعيلي على الأهلي في نوفمبر 2010.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بعد خوض 15 مباراة، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط من 16 مباراة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الجونة يوم 19 فبراير، بينما الإسماعيلي يستضيف فريق وادي دجلة يوم 20 من نفس الجولة.

التشكيل

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي بـ يلسين كامويش في هجوم فريقه الأساسي أمام الإسماعيلي.

وأجرى توروب عدة تغييرات في تشكيل فريقه، بمشاركة محمد شكري في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – محمد شكري

خط الوسط: حسين الشحات – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد – كامويش - أشرف بنشرقي

🔴 كامويش أساسي في تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري pic.twitter.com/h3rfEFD6cz — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2026

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من لاعبي الأهلي على المباراة بحثا عن التقدم مبكرة.

وباغت أليو ديانج دفاعات الإسماعيلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى مرمى أحمد عادل عبد المنعم.

وأهدر حسين الشحات الهدف الأول بتسديدة أرضية رائعة في الدقيقة 15 لكن مرت بجوار القائم.

ونجح محمد بن رمضان في استغلال خطأ دفاعي قاتل وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31.

video:1

محمد على بن رمضان يسجل أول أهداف الأهلي في مرمى الإسماعيلي

(الاهلي 1- 0 الإسماعيلي) pic.twitter.com/rSJZZxLZDK — ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2026

واستغل ياسين مرعي عرضية أشرف بنشرقي في الدقيقة 43 وحولها داخل شباك أحمد عبد المنعم.

وشهد الشوط الثاني هدوء تام من الفريقين مع سيطرة نسبية للاعبي الأهلي.

video:2

"من تسديدة قوية عالطاير".. ياسين مرعي يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الإسماعيلي

(الاهلي 2- 0 الإسماعيلي) pic.twitter.com/EFNK7g67AY — ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2026

ودفع توروب بالثلاثي محمد شريف ويوسف بلعمري ومروان عطية في الدقيقة 70 بدلا من حسين الشحات وكاميوش وشكري.

وشارك يوسف بلعمري للمرة الأولى مع فريق الأهلي.

وخرج محمد هاني في الدقيقة 74 وشارك كريم فؤاد بدلا منه.

وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل الهدف الثالث بتسديدة ارتطمت بمدافع الإسماعيلي وتحولت لركنية في الدقيقة 77.

وكاد أشرف بنشرقي أن يسجل هدفا رائعا بعد مهارة فردية في الدقيقة 80 لكن تصدى لها عبد المنعم بثبات.

وحاول الإسماعيلي تقليص الفارق في الدقيقة 85 بتسديدة من محمد عبد الكريم سقطت من يد محمد الشناوي لكن متابعتها تحولت لركلة مرمى.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بعد خوض 15 مباراة، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 10 نقاط من 16 مباراة.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الجونة يوم 19 فبراير، بينما الإسماعيلي يستضيف فريق وادي دجلة يوم 20 من نفس الجولة.

السادسة لـ بن رمضان

افتتح محمد بن رمضان سجل أهدافه مع الأهلي في مسابقة الدوري بعدما سجل في شباك الإسماعيلي.

وكان بن رمضان سجل هدفا وحيدا مع الأهلي في شباك بورتو بكأس العالم للأندية.

وساهم بن رمضان في الهدف السادس منذ انضمامه للفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.

ونجح بن رمضان في صناعة 4 أهداف وتسجيل هدفين خلال 26 مباراة.

ثلاثية مرعي

نجح ياسين مرعي مدافع الأهلي في تسجيل ثالث أهدافه بقميص الأهلي خلال مواجهة الدوري.

وسجل ياسين مرعي ثاني أهداف الأهلي في شباك الإسماعيلي خلال الشوط الأول ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري.

واستقبل ياسين مرعي عرضية أشرف بنشرقي في الدقيقة 43 ونجح في تحويلها بقدمه اليسرى داخل شباك أحمد عادل عبد المنعم.

ولعب مرعي 11 مباراة مع الأهلي في الدوري ونجح في تسجيل 3 أهداف.

السادس على التوالي

يواصل الأهلي انتصاراته على الإسماعيلي في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وتغلب الأهلي على الإسماعيلي للمباراة السادسة على التوالي في مسابقة الدوري.

وكانت آخر مباراة لم تنته بفوز الأهلي كانت قد انتهت بالتعادل السلبي في أغسطس 2022.

بينما آخر انتصار للإسماعيلي على الأهلي كان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نوفمبر 2010.