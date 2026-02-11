تشكيل الزمالك – عودة بيزيرا والجزيري ضد سموحة
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 19:05
كتب : FilGoal
عاد جوان بيزيرا وسيف الجزيري لتشكيل الزمالك الأساسي الذي يستعد للقاء سموحة مساء اليوم الأربعاء.
ويحل سموحة ضيفا على الزمالك في ملعب هيئة قناة السويس في الجولة 14.
ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن سموحة الذي يأتي خامسا ولكن للفارس الأبيض لقاء أقل.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"- محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد- محمد إبراهيم
الوسط: السيد أسامة- محمد شحاتة- محمد السيد
الهجوم: شيكو بانزا- سيف الجزيري- جوان بيزيرا
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود الشناوي ومحمد إسماعيل وعمر جابر وأحمد خضري وأحمد ربيع ويوسف وائل " فرنسي" وعبد الله السعيد وعدي الدباغ وناصر منسي.
