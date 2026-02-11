تشكيل المصري - بامبو يقود الهجوم ومخلوف يعود لمقاعد البدلاء ضد وادي دجلة

يحرس عصام ثروت مرمى المصري ضد وادي دجلة بعد إصابة محمود حمدي، فيما عاد محمد مخلوف لدكة البدلاء بعد غياب طويل.

أعلن نبيل الكوكي مدرب النادي المصري عن تشكيل للفريق لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه المصري نظيره وادي دجلة في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 14.

ويشهد التشكيل عودة محمود مخلوف لدكة البدلاء بعد غياب طويل عن الملاعب منذ 27 سبتمبر الماضي.

من جهة أخرى، يقود كريم بامبو، ومحمد الشامي هجوم الفريق، فيما يستمر غياب مصطفى زيدان الفلسطيني الجديد عن المباريات منذ انضمامه يناير الماضي.

وجاء التشكيل الرسمي للمصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: عبدالوهاب نادر - مصطفى العش - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

خط الوسط: موجيشا - عمرو الساعي - أحمد شرف.

خط الهجوم: أسامة الزمراوي - كريم بامبو - محمد الشامي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من:

محمود حمدي وأحمد أيمن منصور وكريم العراقي ومحمد هاشم وحسن علي وميدو جابر وصلاح محسن ومحمد مخلوف وعبدالرحيم دغموم ومنذر طمين.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 24 نقطة من 6 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين.

ويقع وادي دجلة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 6 انتصارات و5 تعادلات و5 هزائم.