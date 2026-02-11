في شباك الإسماعيلي.. مرعي يسجل ثالث أهدافه مع الأهلي

نجح ياسين مرعي مدافع الأهلي في تسجيل ثالث أهدافه بقميص الأهلي خلال مواجهة الدوري.

وسجل ياسين مرعي ثاني أهداف الأهلي في شباك الإسماعيلي خلال الشوط الأول ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري.

واستقبل ياسين مرعي عرضية أشرف بنشرقي في الدقيقة 43 ونجح في تحويلها بقدمه اليسرى داخل شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وبذلك نجح مرعي في تسجيل ثالث أهدافه مع الأهلي في مسابقة الدوري.

ولعب مرعي 11 مباراة مع الأهلي في الدوري ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وكان الأهلي تعادل في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

وقبل المباراة يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من خوض 14 مباراة.

بينما الإسماعيلي يتذيل ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.