في شباك الإسماعيلي.. مرعي يسجل ثالث أهدافه مع الأهلي

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 18:10

كتب : FilGoal

هدف ياسين مرعي - الأهلي ضد الإسماعيلي

نجح ياسين مرعي مدافع الأهلي في تسجيل ثالث أهدافه بقميص الأهلي خلال مواجهة الدوري.

وسجل ياسين مرعي ثاني أهداف الأهلي في شباك الإسماعيلي خلال الشوط الأول ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري.

واستقبل ياسين مرعي عرضية أشرف بنشرقي في الدقيقة 43 ونجح في تحويلها بقدمه اليسرى داخل شباك أحمد عادل عبد المنعم.

أخبار متعلقة:
 تشكيل الأهلي - كامويش يقود الهجوم.. وتغييرات عديدة أمام الإسماعيلي أيمن الشريعي يكشف سبب عدم انتقال مصطفى شكشك إلى الأهلي تشكيل الإسماعيلي – مروان حمدي "الطبيب" يقود الهجوم أمام الأهلي المساهمة التهديفية السادسة.. بن رمضان يفتتح أهدافه مع الأهلي في الدوري أمام الإسماعيلي

وبذلك نجح مرعي في تسجيل ثالث أهدافه مع الأهلي في مسابقة الدوري.

ولعب مرعي 11 مباراة مع الأهلي في الدوري ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وكان الأهلي تعادل في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

وقبل المباراة يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من خوض 14 مباراة.

بينما الإسماعيلي يتذيل ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

الدوري المصري الأهلي ياسين مرعي الإسماعيلي
نرشح لكم
بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005 مؤتمر توروب: بلعمري ظهر بشكل جيد جدا أمام الإسماعيلي.. وهذا سبب أداء كامويش مباشر الدوري الممتاز - المصري (0) - (0) وادي دجلة.. خطيرة للضيوف مصدر من الأهلي لـ في الجول: نهاية عقوبة إمام عاشور.. ومشاركته في يد توروب مباشر الدوري المصري – الزمالك (0) - (0) سموحة.. تهديد من حسام أشرف بيراميدز يعلن استقرار الحالة الصحية لـ الشيبي ثنائية ناصر ماهر أمام إنبي تقود بيراميدز للفوز الأول في الدوري عام 2026 تشكيل المصري - بامبو يقود الهجوم ومخلوف يعود لمقاعد البدلاء ضد وادي دجلة
أخر الأخبار
تقرير: بايرن يحدد خليفة نوير 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005 10 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: بلعمري ظهر بشكل جيد جدا أمام الإسماعيلي.. وهذا سبب أداء كامويش 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الممتاز - المصري (0) - (0) وادي دجلة.. خطيرة للضيوف 32 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نهاية عقوبة إمام عاشور.. ومشاركته في يد توروب 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الزمالك (0) - (0) سموحة.. تهديد من حسام أشرف 45 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعلن استقرار الحالة الصحية لـ الشيبي 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
/articles/523155/في-شباك-الإسماعيلي-مرعي-يسجل-ثالث-أهدافه-مع-الأهلي