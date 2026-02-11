في شباك الإسماعيلي.. مرعي يسجل ثالث أهدافه مع الأهلي
الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 18:10
كتب : FilGoal
نجح ياسين مرعي مدافع الأهلي في تسجيل ثالث أهدافه بقميص الأهلي خلال مواجهة الدوري.
ياسين مرعي
النادي : الأهلي
وسجل ياسين مرعي ثاني أهداف الأهلي في شباك الإسماعيلي خلال الشوط الأول ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري.
واستقبل ياسين مرعي عرضية أشرف بنشرقي في الدقيقة 43 ونجح في تحويلها بقدمه اليسرى داخل شباك أحمد عادل عبد المنعم.
وبذلك نجح مرعي في تسجيل ثالث أهدافه مع الأهلي في مسابقة الدوري.
"من تسديدة قوية عالطاير".. ياسين مرعي يضيف الهدف الثاني للأهلي في مرمى الإسماعيلي— ON Sport (@ONTimeSports) February 11, 2026
(الاهلي 2- 0 الإسماعيلي) pic.twitter.com/EFNK7g67AY
ولعب مرعي 11 مباراة مع الأهلي في الدوري ونجح في تسجيل 3 أهداف.
وكان الأهلي تعادل في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.
وقبل المباراة يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من خوض 14 مباراة.
بينما الإسماعيلي يتذيل ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.