المساهمة التهديفية السادسة.. بن رمضان يفتتح أهدافه مع الأهلي في الدوري أمام الإسماعيلي

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 17:51

كتب : محمد سمير

محمد بن رمضان - الأهلي ضد الإسماعيلي

افتتح محمد بن رمضان سجل أهدافه مع الأهلي في مسابقة الدوري بعدما سجل في شباك الإسماعيلي.

وسجل بن رمضان أول أهداف اللقاء بعد استغلال خطأ دفاعي من لاعبي الإسماعيلي.

وبذلك يفتتح بن رمضان أهدافه مع الأهلي في مسابقة الدوري المصري خلال مشاركته الـ 13.

وكان بن رمضان سجل هدفا وحيدا مع الأهلي في شباك بورتو بكأس العالم للأندية.

وساهم بن رمضان في الهدف السادس منذ انضمامه للفريق قبل انطلاق الموسم الجاري.

ونجح بن رمضان في صناعة 4 أهداف وتسجيل هدفين خلال 26 مباراة.

وكان الأهلي تعادل في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

وقبل المباراة يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة من خوض 14 مباراة.

بينما الإسماعيلي يتذيل ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي بن رمضان
