بعد هدفيه أمام إنبي.. ناصر ماهر يحقق السجل التهديفي الأفضل في مسيرته

سجل ناصر ماهر هدفي بيراميدز في شباك إنبي في المباراة المقامة بينهما على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ12.

ونجح ناصر في تسجيل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 24، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72.

انطلق زلاكه من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية مهدها مروان حمدي لـ ناصر ماهر الذي سدد قوية في الشباك مسجلا الأول.

وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء سددها ناصر على يسار الحارس الذي اتجه لليمين.

سندة رائعة من مروان حمدي وتسديدة على الطائر من ناصر ماهر سكنت شباك إنبي

ووصل ناصر ماهر بعد هدفيه في شباك إنبي، إلى الهدف الثامن له هذا الموسم في كل البطولات.

وسجل ناصر ماهر 4 أهداف بقميص الزمالك، قبل أن يصل لرابع أهدافه اليوم بقميص بيراميدز.

ناصر ماهر سجل هدفين في شباك نهضة بركان، وزيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يفتتح أهدافه المحلية هذا الموسم أمام إنبي.

ونجح صانع ألعاب بيراميدز في تحقيق السجل التهديفي الأفضل له في مسيرته.

وتجاوز ناصر سجله الأفضل سابقا بـ 7 أهداف في موسمي 2021 - 2022 مع فيوتشر، و2019- 2020 في سموحة.

وانضم ناصر ماهر إلى بيراميدز خلال انتقالات يناير قادما من الزمالك لمدة 4 سنوات ونصف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.