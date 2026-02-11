بعد هدفه أمام إنبي.. ناصر ماهر يعادل السجل التهديفي الأفضل في مسيرته

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 17:49

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - بيراميدز

سجل ناصر ماهر هدف بيراميدز الأول في شباك إنبي في المباراة المقامة بينهما على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ12.

ونجح ناصر في تسجيل هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 24.

انطلق زلاكه من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية مهدها مروان حمدي لـ ناصر ماهر الذي سدد قوية في الشباك.

ويعد هدف ناصر ماهر في شباك إنبي، هو الهدف السابع له هذا الموسم في كل البطولات.

وسجل ناصر ماهر 4 أهداف بقميص الزمالك، قبل أن يسجل ثالث أهدافه اليوم بقميص بيراميدز.

ناصر ماهر سجل هدفين في شباك نهضة بركان، وزيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يسجل هدفه المحلي الأول مع بيراميدز هذا الموسم.

وعادل صانع ألعاب بيراميدز السجل التهديفي الأفضل له في مسيرته، بالتساوي مع موسمي 2021 - 2022 مع فيوتشر، و2019- 2020 في سموحة.

وانضم ناصر ماهر إلى بيراميدز خلال انتقالات يناير قادما من الزمالك لمدة 4 سنوات ونصف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز الـ11 برصيد 20 نقطة.

