تعديلات مرتقبة على نظام الصعود في إنجلترا.. وزيادة عدد فرق الملحق إلى 6

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 18:23

كتب : FilGoal

دوري الدرجة الأولى

تعمل رابطة أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على إجراء تعديلات جديدة في نظام خروج المغلوب الخاصة بالتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستصوت أندية الدرجة الأولى على النظام الجديد المقترح خلال شهر مارس.

وسيتم التصويت على التعديلات في الاجتماع المقبل لزيادة عدد الفرق التي تخوض ملحق التأهل إلى الدوري الممتاز من 4 إلى 6 أندية.

وسيعقد الاجتماع في 5 مارس المقبل بين رؤساء أندية الدرجة الأولى للتصويت.

وستكون التعديلات كالتالي:

أصحاب المركزين الثالث والرابع يشاركان بشكل مباشر في الدور نصف النهائي.

وسيعقد الدور ربع النهائي بين كل من صاحب الترتيب الخامس وصاحب المركز الثامن على ملعب الخامس.

وصاحب المركز السادس يواجه صاحب المركز السابع على ملعب السادس.

ويواجه صاحب المركز الثالث في نصف النهائي الأقل تصنيفا من المتبقيين ذهابا وإيابا.

ويواجه صاحب المركز الرابع الأعلى تصنيفا من المتبقيين في مباريات الملحق

ويقام النهائي على ملعب ويمبلي في نهاية شهر مايو.

ماذا يحدث حاليا؟

بدأ نظام الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي لأول مرة عام 1987 ومستمر حتى الآن.

ويشار دائما لتلك المباراة بأنها الأكثر ربحا في تاريخ كرة القدم إذ يحقق الفائز منها ما يقارب 200 مليون جنيه إسترليني على الأقل وربما أكثر وفقا لنتائجه في السنوات التالية بالدوري الإنجليزي.

ويعتمد النظام الأساسي في نظام الصعود من الدرجة الأولى إلى الدوري الإنجليزي بتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بشكل مباشر، على أن يشارك أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في ملحق للتأهل.

وتقام قرعة لمعرفة طريق كل فريق والمشاركة بنصف نهائي ونهائي على ملعب ويمبلي لحسم فريق واحد مقعده للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

