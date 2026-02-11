سيسكو: سنقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 11 فبراير 2026 - 17:58

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - مانشستر يونايتد

عبر بنجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد عن ثقته لقتال فريقه بغية التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل سيسكو هدف التعادل لليونايتد بالأمس أمام وست هام يونايتد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال سيسكو في تصريحات خاصة لقناة مانشستر يونايتد: "لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق خاصة بعدما تقدموا في نتيجة المباراة وتراجعوا جميعا للخلف".

وواصل "كانت مباراة مميزة، أعتقد أن الجميع كانوا يريدون الفوز بالمباراة. خرجنا بأفضل نتيجة ممكنة في ظل ظروف المباراة والتأخر في النتيجة".

وأتم "مستعودون للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسنقاتل في جميع المباريات المتبقة بالدوري الإنجليزي ونطمح بإنهاء الموسم بأفضل مركز وعدد نقاط ممكنة".

ورفض مانشستر يونايتد الخسارة تحت قيادة مايكل كاريك، بتحقيق تعادل مثير أمام وست هام بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

واكتفى يونايتد بالفوز في 4 مباريات على التوالي منذ تولي مايكل كاريك تدريب الفريق في أفضل سلسلة انتصارات متتالية للفريق منذ فبراير 2024 مع إريك تين هاج، قبل أن يتعادل في المباراة الخامسة ضد وست هام.

يونايتد حقق الفوز على حساب مانشستر سيتي 2-0، ثم أمام أرسنال المتصدر 3-2، وأمام فولام بنفس النتيجة، ثم تحقيق الفوز الأخير أمام توتنام 2-0.

ونجا المشجع الشهير ليونايتد فرانك إيليت، من قص شعره بعدما قطع عهدا على نفسه بقص شعره في حالة فوز فريقه في 5 مباريات على التوالي، وهو ما لم يحدث بعد تعادل يونايتد في المباراة الخامسة.

أحرز هدف التقدم لـ وست هام، توماس سوتشيك في الدقيقة 50 بعد متابعة كرة عرضية من بوين.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع نجح بنجامين سيسكو في تسجيل هدف التعادل القاتل بعد عرضية من برايان مبومو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 45 نقطة ليحافظ على المركز الخامس، مستغلا تعثر تشيلسي الذي تعادل أمام ليدز بهدفين لكل فريق في الجولة ذاتها.

أما وست هام فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ18 أول المراكز المؤدية للهبوط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر يونايتد بينيامين سيسكو
نرشح لكم
تقرير: بايرن يحدد خليفة نوير أرتيتا: إقالة توماس فرانك محبطة والنتائج تحسم مصير المدربين تعديلات مرتقبة على نظام الصعود في إنجلترا.. وزيادة عدد فرق الملحق إلى 6 ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع يويفا حول النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي سيميوني: لا أهتم لغياب راشفورد.. وهذا أكثر ما أقدره في برشلونة فليك سانتو: حزين للتعادل مع مانشستر يونايتد مؤتمر فليك: علينا دعم أراوخو.. ومشكلة رافينيا ليست نفسية سيغيب عن مواجهة أتلتيكو.. برشلونة يعلن إصابة راشفورد
أخر الأخبار
تقرير: بايرن يحدد خليفة نوير 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد التأكد من حجز سيارة الإسعاف.. المسابقات تقرر إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود 2005 5 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي والقناة الناقلة 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: بلعمري ظهر بشكل جيد جدا أمام الإسماعيلي.. وهذا سبب أداء كامويش 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الممتاز - المصري (0) - (0) وادي دجلة.. بداية المباراة 28 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نهاية عقوبة إمام عاشور.. ومشاركته في يد توروب 38 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الزمالك (0) - (0) سموحة.. انطلاق المباراة 41 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعلن استقرار الحالة الصحية لـ الشيبي 45 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا 4 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل
/articles/523150/سيسكو-سنقاتل-للتأهل-إلى-دوري-أبطال-أوروبا