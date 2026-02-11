سيسكو: سنقاتل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

عبر بنجامين سيسكو لاعب مانشستر يونايتد عن ثقته لقتال فريقه بغية التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل سيسكو هدف التعادل لليونايتد بالأمس أمام وست هام يونايتد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال سيسكو في تصريحات خاصة لقناة مانشستر يونايتد: "لم تكن المباراة سهلة على الإطلاق خاصة بعدما تقدموا في نتيجة المباراة وتراجعوا جميعا للخلف".

وواصل "كانت مباراة مميزة، أعتقد أن الجميع كانوا يريدون الفوز بالمباراة. خرجنا بأفضل نتيجة ممكنة في ظل ظروف المباراة والتأخر في النتيجة".

وأتم "مستعودون للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وسنقاتل في جميع المباريات المتبقة بالدوري الإنجليزي ونطمح بإنهاء الموسم بأفضل مركز وعدد نقاط ممكنة".

ورفض مانشستر يونايتد الخسارة تحت قيادة مايكل كاريك، بتحقيق تعادل مثير أمام وست هام بهدف لكل فريق في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

واكتفى يونايتد بالفوز في 4 مباريات على التوالي منذ تولي مايكل كاريك تدريب الفريق في أفضل سلسلة انتصارات متتالية للفريق منذ فبراير 2024 مع إريك تين هاج، قبل أن يتعادل في المباراة الخامسة ضد وست هام.

يونايتد حقق الفوز على حساب مانشستر سيتي 2-0، ثم أمام أرسنال المتصدر 3-2، وأمام فولام بنفس النتيجة، ثم تحقيق الفوز الأخير أمام توتنام 2-0.

ونجا المشجع الشهير ليونايتد فرانك إيليت، من قص شعره بعدما قطع عهدا على نفسه بقص شعره في حالة فوز فريقه في 5 مباريات على التوالي، وهو ما لم يحدث بعد تعادل يونايتد في المباراة الخامسة.

أحرز هدف التقدم لـ وست هام، توماس سوتشيك في الدقيقة 50 بعد متابعة كرة عرضية من بوين.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع نجح بنجامين سيسكو في تسجيل هدف التعادل القاتل بعد عرضية من برايان مبومو.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ 45 نقطة ليحافظ على المركز الخامس، مستغلا تعثر تشيلسي الذي تعادل أمام ليدز بهدفين لكل فريق في الجولة ذاتها.

أما وست هام فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ18 أول المراكز المؤدية للهبوط.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com