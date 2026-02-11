اسكواش - نور الشربيني وأمينة عرفي إلى نهائي ويندي سيتي.. وصعود عسل

نور الشربيني - اسكواش

حسم الثنائي نور الشربيني وأمينة عرفي لقب سيدات ويندي سيتي للاسكواش لصالح مصر.

كما تأهل مصطفى عسل إلى نهائي نسخة الرجال.

وتغلبت نور الشربيني على هانيا الحمامي في مباراة ماراثونية استغرقت 69 دقيقة.

وفازت نور الشربيني على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نصف النهائي.

بينما تغلبت أمينة عرفي بنفس النتيجة على الأمريكية أوليفيا ويفر.

وتغلبت أمينة عرفي في الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 15-13.

أما مصطفى عسل فتغلب على الفرنسي جريجوار مارش بثلاثة أشواط دون مقابل في نصف النهائي.

بينما خسر كريم عبد الجواد أمام النيوزلندي بول كول بنفس النتيجة.

وينطلق النهائي في تمام الثانية من فجر يوم الخميس.

إذ تلعب نور الشربيني أمام أمينة عرفي، بينما مصطفى عسل يواجه بول كول.

وحصل الثنائي علي فرج ونور الشربيني على لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في 2024.

وكان علي فرج أعلن اعتزاله الموسم الماضي.

اسكواش نور الشربيني مصطفى عسل أمينة عرفي
